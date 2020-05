Beijedtek a magyarok: fillérekért árulják ezeket az utalványokat a neten

A pandémia első és legnagyobb áldozata a turizmus volt, és bár szakértők jóslata szerint az enyhítések hatására a belföldi turizmus talpraállására még van remény, nagyon sok magyar mond le idén az utazásról. Ez abból is látszik, hogy rengetegen szabadulnának az utazási utalványaiktól: az online piactereken egyre több ilyen ajánlat bukkan fel.

Egy friss felmérés szerint a koronavírus járvány miatt a lakosság 43 százalékának hiúsult meg az idei évre tervezett belföldi vagy külföldi utazása. Azok közül, akik lemondták a korábban tervezett útjukat, egyharmadnyian a járvánnyal kapcsolatos félelmeik miatt dobták sutba a terveiket, újabb harmaduk pedig az úti cél megközelíthetetlensége miatt.

Az elmaradt külföldi utakat valószínűleg itthon fogják bepótolni az utazni vágyók, szakértők szerint a belföldi turizmus szerepe igen nagy lesz abban, hogy ne kelljen végleg lemondani a kikapcsolódásról, nyaralásról. A felmérésből az is kiderült, hogy a vírus okozta bizonytalanság félelmet szül az utazókban, a lakosság fele aggodalommal gondol a járvány utáni utazásokra. A megkérdezettek 40 százaléka attól is tart, hogy a közelgő utazásukat is le kell majd mondaniuk.

Azonban nincs mindenki olyan helyzetben jelenleg, hogy átszervezze az utazását akár belföldre, vagy az egy hetes nyaralást lerövidítse, de mégiscsak eljusson nyaralni. Sokan ugyanis szabadulnának utazási utalványaiktól.

Az 5000 forintos kuponoktól a 200 ezres utalványokig

A Pénzcentrum szétnézett a Jófogáson és a Vaterán az Utazás, szabadidő kategóriában, és azt láttuk, rengeteg szeretnének szabadulni utazási utalványaiktól. Az utalványok elpasszolása már régi gyakorlat: rendszerint az utalvány összegénél kb. 10 százalékkal kevesebbért kínálják ezeket, így az eladó a készpénzt már arra költi, amire akarja, a vevő pedig nyer: utalványban több pénzt költhet így el az utazására mint a vételár volt.

Találtunk például2021 végéig érvényes IBUSZ utalványt, mely 200 ezret ér, de 180 ezer forintos fix áron le lehet csapni rá. Az 26 666 forint villámárért kínált 50 ezerre beváltható Feldobox kuponon már nagyobb a nyereség, de a 100 ezer forint értékű, 70 ezer forintos áron kínált utalvány is megéri annak, aki mégis utazna idén.

Sok utalvány konkrét hotelbe, wellnessbe szól, ezek jellemzően 40-50 ezer forint körüli vételáron mozognak, értékük kibocsátótól függően akár 60-80 ezer forint is lehet. A közel 100 db ajánlat nagy része hasonlóképp a wellnessutakhoz 40 ezer forintos fix áron mozog, ezek között van repjegyutalvány, élmény ajándék, vagy városnéző körút is.

Sok eladó azonban az alacsony összegű utalványától is inkább szabadulna, ami arra enged következtetni, hogy vagy túl sok utalványa volt, aminek csak egy részét használja, másikat eladja, vagy idén egyáltalán nem tervez még rövidebb nyaralást sem, amikor felhasználhatná. Esetleg erre a kis összegre is nagyobb szüksége lenne jelenleg készpénzben, mint utalványban.

Ezért nem utaznak a legtöbben

Az utazások lemondásában, vagy elhalasztásában nem csak a már említett félelem játszik szerepet, hogy a vírus újabb hulláma miatt meghiúsul az utazás, vagy hogy a nyaralás alatt kapná el esetleg valaki a covid-19-et. Természetesen ez is az egyik fontos tényező a pandémia alatt, de az enyhítések miatt már többen mernek majd nyáron utazni, főként a kevésbé fertőzött vidékekre - és a felmérések szerint a lakosság nyár végén, ősszel számít arra, hogy vége a járványnak, és lehet majd menni nyaralni.

Talán az idei belföldi utak, utazási utalványok felhasználásának az egyik legnagyobb gátja az, hogy nem engedhetik meg maguknak jelenleg az emberek az utazást. Tavaly még egy felmérés szerint a megkérdezettek 67 százaléka tervezte, hogy elmegy nyaralni, ez azonban azt is jelenti, hogy a magyarok egyharmada akkor sem tervezett nyaralást, amikor nem volt világjárvány.

A járvány pedig nem csak a turizmusnak jelentett nagy érvágást: rengeteg szektorban - mint a vendéglátás, rendezvényszervezés pl. - azonnali elbocsátások jöttek, és a pandémia alatt nehéz, vagy lehetetlen volt új munkát találni, hiszen nem állhatott be mindenki pizzafutárkodni. Azok, akik elveszítették a munkájukat, a még mindig bizonytalan helyzet miatt valószínűleg a spórolt pénzüket nem nyaralásra fogják idén elverni.

A járványt követő válság nem csak azokat ösztönözhet arra, hogy lemondjanak idén a nyaralásról, akiknek egyáltalán nincs munkájuk, bevételük. Rengeteg család gondolkodhat úgy, hogy inkább most félreteszi a nyaralásra szánt összeget, mert a kiszámíthatatlan jövőben kell a biztosíték, hiszen ki tudja, meddig húzódik a recesszió.

Azokról nem is szólva, akiknek egyetlen nap szabadságuk sem maradt az évre.

Rengeteg magyar munkavállalót kötelezett a munkahelye, hogy vegye ki a kiadható összes szabadságát a veszélyhelyzet alatt, így ha még lenne is bátorsága, vagy pénze utazni idén, nincs mikor. Sok munkavállaló van most emiatt válságos helyzetben, hiszen ha maradt is pár napja, azt a karácsonyi időszakra tartalékolják a legtöbben. Karácsony azonban még messze van - addig még lesz nyári szünet, amikor a szülőknek meg kell oldani a felügyeletet, és őszi szünet is - arról nem is szólva, hogyha nem is utazik a dolgozó, a rendszeresen beiktatott nagyobb pihenés az, ami megóvhatja a kiégéstől.

