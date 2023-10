Rengetegen rajonganak az ősz filléres slágervárosáért: pofátlanul olcsó még az étterem is

Több száz ezer utazó véleménye szerint Európa egyik legvonzóbb úti célja Varsó, maga mögé utasítva Athént, Londont, Bécset, és igen, Veszprémet is. Nem csak zöld, élhető, barátságos, de a magyar árakhoz viszonyítva kifejezetten olcsó város, nagyjából 20-25 százalékkal ér többet a pénzünk, mint itthon.

Több mint félmillió utazó szavazott a kontinens legjobb idei úti céljainak listájára. A 400 úti cél közül a 20 legtöbb szavazatot kapott hely került be egy végső összeállításba.

A lista a szokásos résztvevők mellett számos kevésbé ismert úti célt is tartalmaz, élén pedig óriási meglepetésre a lengyel főváros, Varsó végzett, a teljes kép pedig így fest:

Varsó, Lengyelország

Athén, Görögország

Maribor, Szlovénia

Bécs, Ausztria

Cittadella, Olaszország

Essen, Németország

Veszprém, Magyarország

London, Egyesült Királyság

Grenoble Alpes, Franciaország

Mannheim, Németország

A lengyel főváros méltán végzett az élen, hiszen sokszínű, nyitott, aktív, barátságos, zöld, ideális családi városnézésre, kulturális városlátogatásra, vásárlásra vagy romantikus hétvégére - ilyen indoklással választották a lengyel fővárost a 2023-as év legjobb európai úti céljának. El kell ismernünk, hogy ez tökéletesen tükrözi Varsó karakterét. Egyébként Varsó Európa egyik legbiztonságosabb városa, tele energiával, pezsgő éjszakai élettel, amely a legigényesebb turisták igényeinek és elvárásainak is megfelel.

Való igaz, hogy Varsó az ellentétek városa. A modern lakó- és üzleti negyedek mellett történelmi építészetének és műemlékeinek köszönhetően mélyen hagyományos marad. Zöld és pihenésre hívogató, ugyanakkor tele van energiával. Egy olyan hely, ahol minden napot másképp tölthet el, és ahová egyre többször és többért térhet vissza

– mondta el a Pénzcentrumnak Farkas Melinda, a hazai Lengyel Turisztikai Hivatal vezetője. Szerinte egyáltalán nem meglepő, hogy a világ minden tájáról több mint 140 ezer ember szavazta meg a legjobb európai úti célnak 2023-ban egy online szavazáson.

Természetesen az árakról is kérdeztük, mint megtudtuk tőle, nagyjából 20-25%-kal olcsóbb árakkal találkozhatunk Varsóban, mint itthon, és aki szereti a hasát, szereti a különleges kulináris élményeket, annak külön jó hír, hogy

lehet Michelin ajánlással rendelkező étteremben már 4 ezer-5 ezer forintért menüt enni ebédidőben, ár-érték arányban tehát verhetetlen.

A Happy Cow Vegan Guide vegán- és vegetáriánusbarát városok rangsorában előkelő helyet foglal el (állítólag annyi vegán étterem van itt, hogy egyik helyről a másikra gyalog is el lehet menni). Varsó kulináris élete is igazán gazdag, és érdemes fel is fedezni, a bároktól és kocsmáktól a vásárcsarnokokon át az elegáns éttermekig, ahol a világ minden tájáról származó ételeket szolgálnak fel. A gasztroszféra minőségét a Bib Gourmand kitüntető csillagok és Michelin-ajánlások is igazolják, összesen 19 varsói étterem esetében.

Látnivalókban sincs hiány

Persze nem csak enni, vásárolni lehet, de a kultúra oltárán is áldozhatunk: a nyári szezonban a látogatók hajókázhatnak a Visztulán, választhatnak csónakok, uszályok, hajók, motorcsónakok vagy kenuk közül, vagy akár napozhatnak is és pihenhetnek a nyolc folyóparti strand egyikén. A közvetlen közelben a Kopernikusz Tudományos Központ, a Modern Művészetek Múzeuma vagy a Multimédiás Szökőkútpark hívogatja az élményeket kereső látogatókat.

Minden lépésnél akad egy kocsma, egy hajó/uszály vagy egy food truck, ahol érdemes leülni és megcsodálni a Visztula és a vadregényes jobb part panorámáját.

A vízpart vendégszerető jellegét a Gdanski Hídon elhelyezett "Örülök, hogy látlak" neonfelirat foglalja össze.

A baloldal bővelkedik Varsó leghíresebb műemlékeiben: kezdve a UNESCO világörökség listáján szerepló Óvárossal (csak a Királyi Vár tavaly rekordszámú - 1,7 millió - látogatót regisztrált) és annak meghosszabbításával, a történelmi, építészetileg lenyűgöző Királyi úttal, múzeumokkal, galériákkal, palotákkal, templomokkal, az Egyetemmel (és kocsmák és éttermek sokaságával), amely a híres Királyi Fürdőkhöz (Łazienki Królewskie) vezet.

Ha már a Lazienki parknál tartunk, kihagyhatatlan látnivalók közé tartoznak a nyári Chopin-koncertek, amelyek május közepétől októberig minden vasárnap ingyenesen hallgathatók, így hódolhatunk a leghíresebb lengyel zeneszerző, aki élete nagy részét Varsóban töltötte, zenéjének varázsának. Majd látogasson el a múzeumába, amely több mint 7500 emléktárgyat őriz (a gyűjtemény egy része szerepel az UNESCO Világ Emlékezetének listáján). És ki ne hagyja a híres Kultúra és Tudomány Palotát, Sztálin ajándékát, amely szégyenletes története ellenére a főváros másik szimbólumává vált.

Ha további különlegességeket, gyöngyszemeket keres, érdemes felkeresni a Norblin gyárat, a Powiśle erőművet, a varsói sörgyárakat vagy a Konesert, ezeket a város szigorúan beépített területén rejtőzködő, megújult műemlékek titokzatos zugait. Ezek a helyek is bizonyítják, hogy a régi, posztindusztriális terekből kis csodákat lehet varázsolni, a modern és a hagyományos kombinációját gazdag gasztronómiai és kulturális kínálattal. Mert Varsó emellett kulturális és sportesemények, előadások, fesztiválok, koncertek százainak helyszíne; elég csak megemlíteni, hogy idén Beyonce, az Imagine Dragons, jövőre pedig a Metallica játszott és játszik a A Nemzeti Stadionban (PGE Narodowy).

Én amúgy a Zapiecek pierogi-s helyeit imádom, mindig betérek egy kis krumplis-túrós (pierogi ruskie)-re, ha Varsóban járok és a Kultúra és Tudomány Palotát sem hagyom ki

– árulta el Frakas Melinda, aki mellesleg Lengyelország megszállottja.

Zöldebb, mint hosszabb

Fővárosi státusza ellenére Varsó a zöldebb városok közé tartozik. Tudta, hogy területének közel 40%-át parkok és zöldterületek borítják? A már említett Łazienki Królewskie parktól kezdve a Saski-kerten és a Moczydło parkon át a Citadella lejtőin, a Królikarnia parkon át a hangulatos Skaryszewski parkig vagy a Powsin parkig. Nem feledkezhetünk meg a Kampinosról sem, elvégre Varsó az egyetlen főváros, amely büszkélkedhet egy nemzeti park közelségével, valamint a Bielański-erdővel, amely az egykori középkori Mazóviai-erdő maradványa.