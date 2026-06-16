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Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 16.)
Utazás

Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 16.)

Pénzcentrum
2026. június 16. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. június 16.

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Országos középtávú előrejelzés

2026.06.17: A sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, amelyből elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A nyugatias szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, délután 25 és 30 fok között alakul.

2026.06.18: Általában napos időre van kilátás, csak kevés helyen lehet erőteljesebb a gomolyfelhő-képződés, amelyből néhány zápor, zivatar kialakulhat. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. Hajnalban 10, 18, délután 27, 32 fok valószínű.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Megszűnő hideg fronthatással számolhatnak az arra érzékenyek, legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet. (2026.06.15)

Akciók

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