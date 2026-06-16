Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 16.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. június 16.

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RICHTER: 12120 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.06.17: A sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, amelyből elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A nyugatias szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, délután 25 és 30 fok között alakul.

2026.06.18: Általában napos időre van kilátás, csak kevés helyen lehet erőteljesebb a gomolyfelhő-képződés, amelyből néhány zápor, zivatar kialakulhat. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. Hajnalban 10, 18, délután 27, 32 fok valószínű.

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Megszűnő hideg fronthatással számolhatnak az arra érzékenyek, legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet. (2026.06.15)

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