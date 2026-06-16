Az elmúlt hetekben ismét az NVIDIA került a befektetői világ figyelmének középpontjába.
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 16.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. június 16.
Névnap
Jusztin
Friss hírek
- Most kell igazán észnél lenni: óriási csapda lehet a 2026-os sztárrészvény, közeleg a kijózanodás?
- Megizmosodott a forint, tömeges árcsökkentés indult az autópiacon: milliókat spórolhat, aki most csap le az akciókra
- Fajsúlyos fordulat a magyar munkaerőpiacon: évek óta nem volt ilyen, ez fájni fog a dolgozóknak
- Döbbenetes különbség: szabályosan lemosta Magyarország a nála nagyobb szomszédját, senki sem érti az okát
- A szépségápolásra a gazdasági nehézségek ellenére sem sajnálják a pénzt a magyarok + Videó
- Magas sugárzást adnak ki ezek a mobiltelefonok: itt a 2026-os friss lista - a tiéd köztük van?
Deviza árfolyam
EUR: 350.47 Ft
CHF: 380.49 Ft
GBP: 405.55 Ft
USD: 302.66 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 43850 Ft
MOL: 3760 Ft
RICHTER: 12120 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.06.17: A sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, amelyből elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A nyugatias szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, délután 25 és 30 fok között alakul.
2026.06.18: Általában napos időre van kilátás, csak kevés helyen lehet erőteljesebb a gomolyfelhő-képződés, amelyből néhány zápor, zivatar kialakulhat. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. Hajnalban 10, 18, délután 27, 32 fok valószínű.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Megszűnő hideg fronthatással számolhatnak az arra érzékenyek, legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet. (2026.06.15)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
Miközben a hétvégére akár a 38 fokot is elérheti a hőmérséklet, kedd este még heves zivatarokra, jégesőre és viharos szélre kell számítani.
Teljesen megváltozhat a főváros egyik legfontosabb tere: a felszabadult uniós pénzekből újítjuk fel - ennek rengeteg budapesti fog örülni
A közúti forgalom rendje is alapjaiban változik meg, mivel a jelenlegi kétszer három sávból irányonként mindössze egy-egy sáv marad a gépjárműveknek.
A Pénzcentrum 2026. június 15.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Nem semmi időjárást tartogat a hét eleje: kijut majd mindenből a magyaroknak, a frontérzékenyeknek ez elég rossz hír
Bár a hidegfronti hatás hétfőn már megszűnik, az arra érzékenyeknél továbbra is előfordulhat fejfájás, migrén vagy vérnyomás-ingadozás.
A jövő héten a túlnyomóan napos, derült időben fokozatosan emelkedik a nappali csúcshőmérséklet és beköszönt az év első hőhulláma:
A Pénzcentrum 24. heti összefoglalója.
Megdőlt az országos napi szélrekord június 13-án - közölte a HungaroMet Zrt. a honlapján vasárnap.
Turisták milliói özönlöttek ide évente, 144 év után fejezték be a legendás épületet: mégsem felhőtlen az öröm, ezen a dolgon rengeteg helyi lakos kiakadt
A világ legmagasabb templomának utolsó szerkezeti eleme önmagában is mérnöki bravúrnak számít.
Mennyi a cseh autópálya-matrica ára 2026-ban? Mutatjuk a díjakat, a kedvezményeket, a vásárlási lehetőségeket és a bírságkockázatokat.
Narancssárga riasztást adtak ki Magyarországon: durva viharral és hirtelen lehűléssel csap le a hidegfront
Vasárnap egy hidegfront hoz országszerte záporokat és zivatarokat, emiatt hat déli vármegyében másodfokú riasztás lépett érvénybe.
A Pénzcentrum 2026. június 14.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Hevesebb zivatarok alakulhatnak ki vasárnap délután a délnyugati országrészben - derül ki a HungaroMet Zrt. szombati veszélyjelzéséből.
Az Adria InterCity idén nyáron ismét közvetlen éjszakai összeköttetést ad Budapest és Split között.
Rendkívüli figyelmeztetést adtak ki a meteorológusok vasárnapra: kritikus szintet ér el a sugárzás az egyik magyar régióban
Nagyon erős, a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UV-B sugárzás várható vasárnap a Dél-Dunántúlon
A Pénzcentrum 2026. június 13.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport az idén is.
A horvát tengerpart, az olasz üdülővárosok vagy a Balaton környéke ilyenkor szinte garantáltan megtelik, a megnövekedett forgalom pedig hosszabb menetidővel járhat.
Nagyot bukott a Széchenyi fürdő a külföldi turisták szemében: a világ legnagyobb csalódásai közé került
Egy friss kutatás közel százezer látogatói értékelés alapján rangsorolta a világ legnagyobb csalódást okozó turisztikai látványosságait.
-
A szépségápolásra a gazdasági nehézségek ellenére sem sajnálják a pénzt a magyarok + Videó
Miközben sok kiskereskedelmi vállalat a fogyasztás lassulásával küzd, a szépségipar továbbra is szárnyal Magyarországon.
-
Rengeteg magyarnak könnyítheti meg az életét ez az új app: sokan nem is tudják, mennyit nyerhetnek vele
Egyetlen applikációban kezelhetők a különböző bankszámlák.