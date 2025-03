Itt pihenget észvesztő összegért a felső tízezer: elképesztő, mennyit járnak ezekre a helyekre

A gazdasági kihívások és a geopolitikai bizonytalanság ellenére rekordévet zárt a nemzetközi szállodaipar: 2024-ben a márkázott szállodák átlagos napi szobaára meghaladta a 165 dollárt, ami új csúcsot jelent. Eközben a szállodák átlagos kihasználtsága is soha nem látott magasságba, 70,2 százalékra emelkedett.

A Moore Hungary tanácsadó és könyvvizsgáló cég a Marriott, a Hilton, az InterContinental Hotel Group és a Hyatt által közzétett adatokból összeálló reprezentatív mintája alapján 109 ország közel 26 ezer márkázott szállodája teljesítményének elemzését végzi el minden negyedévben, betekintést adva a nemzetközi hotelpiac aktuális folyamataiba.

Az adatok azt mutatják, hogy 70,2 százalékos értékével újabb küszöbértéket lépett át a foglaltság mértéke, ami különösen annak fényében komoly teljesítmény, hogy az átlagos napi szobaár (ADR) 165,3 dollárra nőtt az egy évvel korábbi 162,4 dollárról, ami 1,8 százalékos emelkedést jelent.

A kiemelkedő teljesítmény mögött a nemzetközi szabadidős kereslet mellett az üzleti célú csoportok utazások, ezen belül is a nagy nemzetközi céges rendezvények iránti igény töretlen növekedése áll, ami hatékonyan támasztja meg a szállodai keresletet. Ugyanakkor régiónként eltérő folyamatoknak lehetünk tanúi. Észak-Amerikában, különösen az Egyesült Államokban, a szállodapiac növekedési dinamikája a pandémiát követő kiugrásnak köszönhető magas bázis miatt már mérsékeltebbé vált, különösen a szabadidős szegmensben.

Ezzel szemben az ázsiai–csendes-óceáni térségben és a Közel-Keleten a kereslet erőteljesen bővült. Európában az olimpiai játékoknak és további kiemelt eseményeknek köszönhetően a városi turizmus húzta a növekedést, miközben egyes piacokon már érzékelhető volt némi korrekció a korábbi rekordévekhez képest.

Magyarországon is jelentős eredményeket hozott a 2024-es év: a hazai szálláshelyeken (valamennyi szálláshelykategóriában) az előző évhez képest 11 százalékkal több, összesen közel 18 millió bel-, és külföldi turista fordult meg, rekord mértékű, összesen mintegy 44 millió vendégéjszakát töltve el (ez 6%-os bővülés év/év alapon) a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai szerint.

Budapest vendégforgalma kirobbanó növekedést mutatott, különösen a külföldi turisták száma ugrott meg: az immár csaknem 6 millió beutazó vendég közel negyedével nagyobb létszámot tett ki, mint egy évvel korábban. A hotelek vendégbázisának erőteljes bővülésében kiemelt szerep jut a Budapest Airportnak, amely 2023-ról 2024-re 19,5 százalékkal több, összesen 17,6 millió utast fogadott és indított. Az eddigi tapasztalatok is azt erősítik, hogy a növekedés idén is töretlenül folytatódni fog.

A hazai szállodai kínálat kapcsán elmondható, hogy a nemzetközi márkák (például Marriott, Hilton, IHG, Accor) körébe tartozó szállodák átlagos teljesítménye kiemelkedett a piac többi szereplőjéhez képest. Ezek a márkázott szállodák mind az árban, mind a kihasználtságban magasabb szintet értek el, mint a tulajdonosi üzemeltetésű (owner-operated) vagy független, nem branded hotelek – noha természetesen ebben a körben is bőven akadtak kivételek, amelyek az átlag felett teljesítettek.

Az érintett négy nagy szállodalánc 2025-ben további bővülésre számít: az egy kiadható szobára jutó árbevétel (RevPAR) tekintetében további 3 százalékos emelkedéssel számolnak, miközben ugyanerre az időszakra 6 százalék körüli átlagos nettó szobaszám-növekedési rátával kalkulálnak. Minden jel szerint tehát idén is folytatódik a márkák kiélezett versenye a szállodai kínálat különböző szintjein.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A magyarországi befektetőknek és üzemeltetőknek fontos felkészülniük arra, hogy az árérzékenyebb vendégek körében is egyértelmű tendencia a növekvő igényszint és a minőség felé való eltolódás. Ez ma minden szegmensre jellemző, beleértve az economy és középkategóriás hoteleket is. A branded hotelek előnyét pedig éppen az egységes sztenderdek betartatása, a minőségbiztosítás, a globális foglalási rendszerekhez való hozzáférés és az erőteljes hűségprogramok hatékony működése biztosítja. Ezért arra számítunk, hogy idén Magyarországon is tovább nő a márkázott hotelek aránya

– hívta fel a figyelmet Takács Márton, a Moore Hungary hotel és turizmus üzletági partnere és nemzetközi szektorvezetője.

Magyarországon a branded hotelek részesedése jelenleg csupán 20-25 százalék, a vidéki viszonylatban ez az érték csupán 10 százalék körül mozog. Az Egyesült Államokban a szállodai piac közel 72 százalékát nemzetközi vagy nemzeti márkák uralják, és ez a mutató Európában is átlagosan 40% körül mozog szállodaegységek alapján számolva. A Moore Hotels Quarterly előrejelzése szerint 2025-ben globálisan 6 százalékkal bővülhet a márkázott szállodai kapacitás, és a hazai bővülés mértéke várhatóan magasabb lesz ennél az értéknél is.

A márka természetesen önmagában nem garancia és nem általános megoldás, hiszen vannak olyan ingatlanok, ahol a lokációnak köszönhetően szükségtelen lehet a márka költségvonzatát vállalni, másutt a túl alacsony a szobaszám teszi ezt szükségtelenné. Ám összességében elmondható, hogy a kiszámítható minőség és szolgáltatási színvonal iránti igény mellett, amelyet az egyre nagyobb számban érkező nemzetközi turisták támasztanak, általában érezhető előnyt biztosít az ismert márkák jelenléte.

Ami talán még fontosabb: le kell bontani azt a régi, rossz beidegződést, hogy az alacsonyabb csillag-besorolás rossz minőséget vagy nem megfelelő tisztaságot jelent. Fontos megérteni, hogy a minőség szó nem egyenlő a luxussal. Az egyre növekvő kínálat miatt immár minden szegmensben a jövőbeni siker elengedhetetlen kulcsa a stabil és jó minőség, a kifogástalan tisztaság és a rendszeres karbantartás, valamint a rendszeres felújítás

- tette hozzá Takács Márton.