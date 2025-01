Ez sokaknak fájni fog: komoly korlátozásokat vezetnek be a magyarok által is kedvelt turistaparadicsomban

A spanyol kormány új intézkedéseket vezet be a túlzott turizmus visszaszorítására. Bár nem tiltják meg teljesen a beutazást, a szabályozások hatással lesznek a nyaralások tervezésére és lebonyolítására. Az intézkedések célja a helyi lakosok életminőségének javítása és az ingatlanpiac stabilizálása - közölte az Independent.

A spanyol hatóságok országszerte fokozzák erőfeszítéseiket a túlturizmus negatív hatásainak mérséklésére. Az elmúlt évben több spanyol városban is tüntetések zajlottak a turistaáradat ellen, ami arra késztette a kormányt, hogy lépéseket tegyen a helyzet kezelésére.

Barcelona, Mallorca és Tenerife után most Malaga is csatlakozik azokhoz a népszerű úti célokhoz, ahol korlátozó intézkedéseket vezetnek be. A Costa del Sol régióban található város 43 kerületének egyikében sem lehet majd új üdülőbérleményeket bejegyeztetni a következő három évben.

Pedro Sanchez spanyol miniszterelnök így indokolta a döntést: "Nem igazságos, hogy azok, akik három, négy vagy öt lakással rendelkeznek rövid távú bérleményként, kevesebb adót fizetnek, mint a szállodák vagy a munkavállalók. A kormánynak kötelessége, hogy a lakások lakossági felhasználását helyezze előtérbe, és megakadályozza, hogy a spekulatív és turisztikai célú felhasználás teljesen ellenőrizetlenül, a lakosok kárára terjeszkedjen."

Az új szabályozás elsősorban az üdülőingatlanok számának korlátozását célozza, különös tekintettel a városközpontokban található lakásokra. A turisták továbbra is foglalhatnak szállodai szobákat és apartmanokat, azonban a 2024. február 22. óta bejegyzett, külön bejárattal és közművekkel nem rendelkező nyaralók engedélyeit visszavonhatják.

Ez a változás jelentősen érintheti az Airbnb népszerű "privát szoba" opcióját, ahol a turisták gyakran a tulajdonos ingatlanának egy elkülönített részében szállnak meg.

A spanyol kormány tavaly már bevezetett egy olyan törvényt, amely szerint a szállodai tartózkodásra vagy autóbérlésre jelentkezőknek a korábbinál több személyes adatot kell megadniuk.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az intézkedések nem korlátozódnak Malagára. Alicante és Madrid már hasonló lépéseket tett, Sevilla pedig hamarosan követi a példájukat. Emellett a sevillai hatóságok belépési díjat vezetnek be a népszerű Plaza de España térre látogatók számára.

Barcelonában 2028-tól teljesen betiltják a rövid távú turistalakások használatát. Mallorcán korlátozzák a kikötőben horgonyzó hajók számát, Tenerifén pedig a nemzeti parkok látogatóinak számát szabályozzák.

Ezek az intézkedések azt mutatják, hogy Spanyolország komolyan veszi a túlturizmus problémáját, és igyekszik egyensúlyt teremteni a turisztikai bevételek és a helyi lakosok életminősége között.