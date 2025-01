Megbukott az Airbnb betiltása: úgy tűnik, többet árt mint használ az új rendelet

A spanyol kormány új szabályozása a rövid távú lakáskiadásra vonatkozóan komoly vitákat váltott ki az ágazatban. Az Airbnb és más platformok szerint a korlátozások súlyos gazdasági következményekkel járhatnak, míg a hatóságok a lakhatási válság enyhítését és a túlturizmus kezelését remélik az intézkedésektől. A szabályozás hatásai egyelőre kérdésesek, más európai városok tapasztalatai alapján azonban nem biztos, hogy elérik a kívánt célt.

A spanyol kormány január 2-án vezette be az új szabályozást a rövid távú lakáskiadásra vonatkozóan. Ennek értelmében minden ingatlantulajdonosnak regisztrálnia kell egy nemzeti adatbázisban, és engedélyt kell szereznie, mielőtt felteheti ingatlanát a foglalási platformokra. Emellett a szállásadóknak gyűjteniük kell a vendégek személyes adatait is. A rendelet teljes mértékben július 1-jén lép életbe, ezt követően akár 600 000 eurós bírságot is kockáztathatnak az ingatlantulajdonosok, ha nem tartják be az előírásokat.

Pedro Sanchez miniszterelnök szerint a lépés szükséges a lakhatási válság kezelésére. "Kötelességünk, hogy a lakások használatát előnyben részesítsük a turisztikai célú hasznosítással szemben" - fogalmazott egy sajtótájékoztatón. A kormányfő szerint túl sok az Airbnb-szállás, miközben lakáshiány van az országban - számolt be az Euronews.

Az Airbnb azonban élesen bírálta az új szabályozást. A cég egy Oxford Economics által készített tanulmányra hivatkozva arra figyelmeztet, hogy a korlátozások 400 ezer munkahelyet veszélyeztetnek, és közel 30 milliárd eurós bevételkiesést okozhatnak. Az Airbnb szerint a rövid távú bérbeadás fontos szerepet játszik a vidékfejlesztésben és a helyi kisvállalkozások támogatásában.

A rövid távú bérbeadásra vonatkozó túlzott korlátozások nemcsak a vendéglátókra, hanem a vidékfejlesztésre és a helyi kisvállalkozások kereskedelmi tevékenységére is károsak lesznek

- állítja a cég. Az Airbnb adatai szerint a foglalások 70 százaléka vidéki vagy alacsony népsűrűségű városi területeken található ingatlanokra vonatkozik.

A szabályozás hatásai egyelőre kérdésesek. Amszterdam példája azt mutatja, hogy a korlátozások bevezetése után is nőtt a vendégéjszakák száma a városban, bár a rövid távú bérbeadással töltött éjszakák száma jelentősen csökkent. Az Oxford Economics jelentése szerint ez 269 millió eurós potenciális bevételkiesést jelentett a vendéglátóknak.

Szakértők szerint a lakhatási válság fő oka nem feltétlenül a rövid távú bérbeadás. Samuel Toribio, a Homelike bérbeadási platform európai vezetője úgy véli, a probléma gyökere inkább a kínálat hiánya. "Az épített új házak üteme még mindig nem éri el a 2007-es szintet a megnövekedett előállítási költségek, az ágazatban dolgozó szakemberek hiánya és a befektetések vonzásának képtelensége miatt" - mondta.

Az Airbnb szerint Spanyolországban több mint négymillió üres lakás van, ami a lakásállomány több mint 14 százalékát teszi ki. A cég azt javasolja, hogy a kormány inkább ezekre összpontosítson a lakhatási válság megoldása érdekében.

A túlturizmus kezelése kapcsán Toribio szerint átfogóbb megközelítésre van szükség. "Óriási szükség van a potenciális kvótákról és a városok által befogadható turizmus típusáról szóló vitára" - fogalmazott.

Az Airbnb figyelmeztet, hogy a korlátozások bevezetésével Spanyolország valójában még több turizmust irányíthat a már amúgy is túlzsúfolt városokba és városi területekre. A cég szerint ez táplálja a tömegturizmust, és felhajtja a szállásdíjakat az utazók számára, miközben a helyi családok számára kevés vagy semmilyen előnyt nem jelent.