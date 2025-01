Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. január 8.)

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2025. január 8., szerda.

Névnap

Gyöngyvér

Deviza árfolyam

EUR: 415.42 Ft

CHF: 441.23 Ft

GBP: 501 Ft

USD: 401.2 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 21790 Ft

MOL: 2790 Ft

RICHTER: 10700 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.01.09: Felhős idő várható, de az Alföldön eleinte még lehet számítani naposabb periódusokra, amikor legfeljebb vékony fátyolfelhőzet lesz az égen. Elszórtan várható eső, zápor. Péntekre virradóra hidegfront érkezik, de előtte átmenetileg csökken a felhőzet. A délnyugati, déli szelet sokfelé kísérik erős, néhol viharos lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0, +9 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű, de északkeleten ennél több fokkal hidegebb is lehet.

2025.01.10: Hidegfronti felhőzet vonul át az ország felett, így a nap első felében erősen felhős vagy borult időre számíthatunk sokfelé csapadékkal, majd délután északnyugat felől csökken a felhőzet, és egyre inkább a déli és keleti tájakra húzódik a csapadék súlypontja. Az esőt nyugat felől már hajnaltól egyre nagyobb területen válthatja fel havas eső, hó. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél nagy területen megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +7, a legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 10 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az aktuális időjárási helyzet a melegfrontérzékenyek szervezetére gyakorol kifejezettebb stresszt. Ez fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat. A melegfront hatására az érzelmi és értelmi egyensúlyunk könnyen kibillenhet megszokott állapotából, ezért ingerlékenység, sértődékenység többeknél tapasztalható. Hamarabb elfáradhat, kifáradhat a szervezet, ezáltal a teljesítőképességben is egyfajta csökkenés tapasztalható mind a munkában, mind pedig a járművezetéseben. A keringésre is hatással van az időjárás: gyorsabbá válik a szívműködés, emelkedik a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (orr-, gyomor-, agyvérzés), és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások. Érzelmi egyensúlyzavarokra utal az a tény, hogy míg egyrészt sokan extrovertáltabbá válnak, másrészt melegfronthoz köthető a suicid eseményekben tapasztalható emelkedés is. Gyakoribbá válhatnak a lázas állapotok, illetve a gyulladásos és fertőző betegségek fellépése. Étvágytalanság is jelentkezhet. (2025.01.08)

