Mindenkit megdöbbentett a döntés: egy újabb kultikus hely zárt be Budapesten

Szinte még el sem kezdődött az év, máris megvan 2025 első nagy budapesti vesztesége a vendéglátóhelyeket illetően, ugyanis megszűnik a MOST Kortárs Bisztró- szúrta ki a We love Budapest. a.

A 2000-es évek egyik kultikus törzshelye, az eklektikus étlapjáról, bohém berendezéséről, szuper hangulatos kertjéről ismert MOST Kortárs Bisztró 16 év után bezárt. A tavalyi évben ráncfelvarráson átesett MOST azon kevés helyek közé tartozott, ahol enni, inni és bulizni is lehetett, és ahol jól megfért egymás mellett az étlapon a fish & chips, a sztrapacska és az indiai vajas csirke.

Bezártunk. Köszönjük nektek ezt a sok évet!

– írták ki a Facebookr

A tulajdonosi kör döntése mögötti okokat nem ismerjük.