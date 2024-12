Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2024. december 15.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2024. december 15.

Névnap

Valér

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 408.84 Ft

CHF: 436.25 Ft

GBP: 491.47 Ft

USD: 389.48 Ft



Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2024. december 14.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 50. héten emelkedő számsorrendben a következők:

13, 41, 49, 53, 58

Joker: 197350

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 22 db

3-as találat: 2870 db

2-es találat: 83114 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 21860 Ft

MOL: 2706 Ft

RICHTER: 10820 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2024.12.16: A nap első felében többnyire erősen felhős lesz az ég, majd délutántól nyugat felől szakadozni, csökkenni kezd a felhőtakaró. Szórványosan, nagyobb eséllyel északon, illetve a keleti, északkeleti országrészben valószínű csapadék. Éjjel, reggel még vegyes halmazállapotban is, majd a nap előrehaladtával a csökkenő csapadékhajlam mellett eső lesz a meghatározó. Az északnyugati, nyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban -2, +4, kora délután 3, 11 fok körül alakul a hőmérséklet.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

2024.12.17: Többnyire gyengén felhős lesz az ég, de helyenként - főként északkeleten, illetve a szélvédett tájakon - erősebben felhős, párás időszakok is lehetnek. Számottevő csapadék nem valószínű. Az északnyugati, nyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharos széllökések is lehetnek. A minimum-hőmérséklet általában 3 és 8 fok között alakul, de a szélvédett tájakon -2, 0 fok is lehet. A maximum-hőmérséklet 6 és 12 fok között várható.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hideg fronthatás terheli az arra érzékenyeket. A fejfájás, migrén mellett a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, tartós álmosságérzés jelentkezhet. Emellett a szervezet görcskészsége erősödik, az ízületi fájdalmak, a reumatikus panaszok, a felső légúti megbetegedések is gyakrabban jelentkezhetnek. (2024.12.15)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!