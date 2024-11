Így nyaralunk 2025-ben! Ezek a legújabb utazási trendek: ide utazik jövőre a legtöbb magyar

Milyen nyarat terveznek a magyarok 2025-re? Az eddig (vagyis a First Minute időszak első heteiben) beérkezett megrendelések alapján úgy tűnik, hogy hosszabb nyarat szeretnénk. Az utasok jelentős része egyelőre duplázni tervezi a nyaralásra szánt napok számát, de ez a trend februárig tartó előfoglalás során természetesen még változhat. Mutatjuk az előzetes számokat.

Még véget sem ért a főszezon, amikor az Invia.hu, Európa vezető online utazásközvetítője magyar tagjának utasai a 2025. évi nyaralásokat kezdték keresni. Rendszeres, értékesítési trendeket elemző riportjaikban ezúttal azt vizsgálták meg, hogyan tükröződik mindez a foglalásokban.

2025 nyarának sláger-úticéljai

Azok, akik az előfoglalási szezon előnyeit kihasználva már le is foglalták jövő évi vakációjukat, az alábbi országokat részesítették előnyben (zárójelben az adott desztináció tavaly téli helyezése):

Törökország (1.) Görögország (3.) Bulgária (6.) Egyiptom (2.) Kanári-szigetek (7) Spanyolország Albánia Ciprus Tunézia (5.) Egyéb (Olaszország, Horvátország stb.)

A listán a januárban és februárban beérkező, jellemzően nagyobb volumenű foglalás-hullám biztosan módosít még, de az idei TOP5 a tavalyihoz képest is átrendeződött; Törökország első helyezése megingathatatlannak tűnik, Görögország azonban a tavalyi 3. helyről csúszott fel az idei másodikra, Bulgária az előző évi 6. helyet cserélte idén dobogósra, míg Egyiptom a 2024-es 2. helyről csúszott most le a dobogóról, miközben a Kanári-szigetek a korábbi 7. helyről belefért a TOP5-be.

Eddig Bulgária a szezon egyik meglepetése, hiszen a 2025 nyarára lefoglalt üdülések száma a tavalyi, azonos időszakhoz képest megnégyszereződött.

Amikor ezen a héten a portál a közösségi médiában arról kérdezte az utasait, hogy melyik tenger partja jut először az eszükbe, ha a nyárra gondolnak, a hozzászólók több, mint 30%-a a Vörös-tengerre voksolt, a foglalások számában azonban egyelőre nem ez látszik: az egyiptomi foglalások száma 20%-al kevesebb, mint tavaly ilyenkor.

A jövő nyár mindenkié

“Egyértelműen azt látjuk, hogy jelentősen csökkent a rövidebb üdüléseket választók száma: számottevő mértékben megnőtt az igény a 2 hetes utazásokra. A számok alapján az is látszik, hogy évről-évre egyre többen gondolkodnak előre és biztosítják be a First Minute időszakban jövő évi nyaralásukat.” - válaszolta kérdésünkre Szokodi Béla, a cég kereskedelmi- és termékmanagere.

A 2025-ös nyaralásukat már 2024-ben bebiztosító utazók többsége a 40-49 éves korosztályból kerül ki. A korcsoportok adatait elemezve érdekes fejlemény, hogy a 25-29 év közöttiek, valamint a 75-79 éves korosztályba tartozó utasok száma is megduplázódott a tavaly ilyenkorihoz képest.

8+ napos kiruccanás

A vakáció időtartamát tekintve az utasok továbbra is az egy hétnél hosszabb nyaralásokat részesítik előnyben a néhány napos kiruccanásokkal szemben, de úgy tűnik, jövőre már az egy hét sem lesz elég: a jövő évre vonatkozó előfoglalási adatok alapján megduplázódhat a nyaralásra szánt napok száma a tavalyival összehasonlítva. Legnagyobb mértékben (közel duplájára) egyelőre a 13 és 16 éjszakás utak iránti érdeklődés növekedett.