Olyan eső jöhet, amilyen rég volt Magyarországon: jövő héttől minden megváltozik

A jövő hét elejétől azonban véget érhet a száraz időszak, mivel hidegebb légtömegek érkezhetnek és csapadék is hullhat. A Brit-szigetek fölé húzódó anticiklon nyugati irányban elmozdulhat, így a következő napokban jelentős hőmérséklet-csökkenésre is lehet számítani, délutánonként többfelé 10 °C alatt maradhat a hőmérséklet. Emellett a Földközi-tenger középső medencéje fölött mediterrán ciklon is kialakulhat, ami a szárazságot megszűntetheti. A pontos előrejelzés azonban még bizonytalan, és a részletek néhány napon belül várhatóak - írta az Időkép.