Ezt ne hagyd ki, ha Villányban jársz: mutatjuk a programokat és a borkóstolókat

Az időjárás és a naptár is egyfelé mutat: gyorsan, de biztosan megérkezett az ősz. A nyári strandszezon után sokan másfajta kikapcsolódást keresnek, és Magyarország borvidékei kiváló őszi (és persze téli, tavaszi, sőt, nyári) programlehetőségeket kínálnak. Cikksorozatunkban most három klasszikus borvidékhez ajánlunk programokat: Egerhez, Etyekhez és Villányhoz. Kezdjük is az utóbbival!

Villány és környéke remek hely egy hosszúhétvégés, vagy akár egy egész hetes kiránduláshoz is, tele izgalmas látnivalókkal, kisebb és nagyobb borászatokkal. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A történelem és a várak kedvelői számára Siklós kihagyhatatlan látnivaló. A középkori vár nemcsak a történelem szerelmeseinek érdekes, hanem gyönyörű panorámát is nyújt a környező vidékre. A várban állandó kiállítások és különféle rendezvények várják a látogatókat, 9.30-tól 17 óráig. Érdekesség, hogy a vár egy legendás történelmi filmsorozat, a Tenkes kapitánya forgatási helyszínéül is szolgált. Ha pedig a természet szerelmese vagy, a Tenkes-hegy ideális túrahelyszín lehet. A hegyen több túraútvonalat is találhatsz, amelyek különböző nehézségi fokozatúak. A siklósi vár Fotó: Getty Images A Harkányi Gyógyfürdő világhírű gyógyvize miatt látogatott célpont. A gyógyvíz kénes, és kiváló hatású reumatikus, mozgásszervi problémákra. A fürdő kellemes kikapcsolódást nyújt, akár pihenni, akár gyógyulni szeretnénk. A 2003-ban felújított gyógyfürdőben egy teljesen, egy félig fedett és egy szabad gyógymedence összesen 2 ezer m2 vízfelszínnel, 34-38 C° víz hőfokkal biztosítja vendégeinknek a gyógyulást, pihenést. Strand és gyógymedencéik mellett a pihenni vágyókat egész évben havonta megújuló wellness és spa szolgálatásokkal, a rehabilitációra érkezőket pedig a termálvíz jótékony hatására épülő gyógykezelésekkel is várják. A kirándulók kedvence a Szársomlyó lábánál található Szoborpark, ami egy különleges szabadtéri kiállítás, ahol a szobrok és a természet szimbiózisban léteznek. A parkban sétálva modern szobrokat csodálhatsz meg, miközben a hegy impozáns látványát élvezheted. Érdemes felkeresni a Máriagyűdi Bazilikát, ami egy különleges hangulatú, békés, spirituális hely, ahol sokan találnak lelki feltöltődést. A kegyhely már a középkor óta ismert zarándokhely, és festői környezetben található. A borvidék része Palkonya (címlapképünkön), ami egy apró, bájos falucska: a település 53 présházból álló pincefaluja műemlékvédelem alatt áll. Ha egy csendes, festői falusi élményre vágysz, Palkonya kiváló hely egy sétára. A borvidék az elmúlt években komoly fejlődésen ment át a gasztronómia szempontjából. Kisharsányban található a vidéki Magyarország egyik legszínvonalasabb fine dining étterme, a Góré: itt szezonális menüsorokkal, különleges, helyi alapanyagokkal és skandináv típusú csúcskonyhával várják a vendégeket. Sokan ismerik Palkonyán a Palkonyha nevű éttermet is, ami kulináris műhelyként, vidéki lakásétteremként határozza meg magát, és családias vendéglátással várja a látogatókat. Villányban, a Sauska borház éttermében (Sauska 48) a neves séf, Bicsár Attila konyhájával találkozhatnak az ínyencek: az ételek természetesen saját borpárosítással (köztük a Tokaji borvidékről származó tételekkel is) érkeznek. És ha már a boroknál tartunk Egyetlen villányi utazás sem elképzelhető a borok nélkül. Magyarország egyik legdélebbi borvidékének története a Római Birodalom idejére nyúlik vissza, de természetesen a középkorban sem állt meg itt a szőlőtermelés és borkészítés, ugyanakkor a 18. század végén német telepesek érkezésével alakultak ki a ma is álló pincesorok számos borvidéki településen, például Villányban, Villánykövesden vagy Palkonyán. Számos borászat is várja a látogatókat, ahol kiváló vörösborokat kóstolhatsz, például a híres villányi cabernet sauvignont, pino noir-t vagy portugiesert. Villány egyik nagy borászcsaládja a Bock: 1850 óta foglalkoznak szőlőtermesztéssel és borkészítéssel a borvidéken. A bor szeretete és elkészítésének fortélyai apáról fiúra szállnak, 9 generáció óta. Pincéjük látogatható, vasárnap és péntek között, minden nap egy pinceséta indul, a szombati napokon pedig két pincetúrát indítanak, és lehetőség van a borászat üzemét is megtekinteni. És ha már ott járunk, érdemes megkóstolni az Ermitage fantázianevű cuvée-t, ami a pincészet legnépszerűbb bora. A villányi borvidék legszebb dűlőiből származó szőlőfajtákból készült, cabernet franc és sauvignon gerincre épülő, merlot, pinot noir, portugieser, syrah házasítása. A Bock-pince Fotó: Magyar Bormarketing Ügynökség A Tiffán család 1746 óta foglalkozik szőlőtermesztéssel. Borászatuk alapítója Tiffán Ede a rendszerváltás utáni minőségi magyar borászat egyik legfontosabb élenjárójának tekinthető. Villányi pincészetükben borkóstolókat is tartanak, ahol – többek között – csúcsboraikkal is megismerkedhetnek a látogatók. Aki a következő hetekben látogat Baranyába, annak érdemes felkeresnie a Villányi borvidék legnagyobb gasztronómiai fesztiválját, a Villányi Vörösbor Fesztivált, ami október 4-6. között kerül megrendezésre. Három napon keresztül, péntektől vasárnapig, a borospincéktől a Rendezvénytérig zajlanak majd események, ahol a különböző zenei produkciók, hagyományőrző bemutatók és a szüreti felvonulás mellet kulturális és gasztronómiai csemegék is várják az érdeklődőket.

