Itt vannak a hivatalos dátumok: ekkor nyitnak a legismertebb karácsonyi vásárok Európában

Hamarosan beköszönt a karácsonyi vásárok időszaka, ekkor lesznek látoghatak Európa leghíresebb vásárai. Ezekkel az időpontokkal érdemes tervezni, ha megnéznénk a külföldi vásárokat is, lehet éredemes elkezdeni lefogalalni a jegyeket.

Ahogy lassan beköszönt a hűvös őszi idő, és a levelek utolsó csoportja is elhullik a fákról, már érezhetjük a tél közeledtét. Ezzel együtt hamarosan megérkezik az év egyik legmeghittebb időszaka, a karácsony, amely nemcsak az otthonokba hozza el a szeretetet és az ünnepi hangulatot, hanem Európa számos városába is varázslatos látványosságokat kínál a karácsonyi vásárok formájában.

Ezeknek a pontos nyitvatartási időintervalluma pedig már elérhető az interneten, így ezeket összeszedtük most egy táblában.

Szinte minden európai nagyváros megrendezi a maga karácsonyi vásárát, de néhány helyszín különösen híres erről a látványosságról. Összeszedtük a 3 leghíresebb európai vásárt, amit, ha tehetjük feltétlenül érdemes meglátogatni:

Bécs, Ausztria: A bécsi karácsonyi vásár az egyik legősibb és legismertebb Európában. Az osztrák főváros számos helyszínen rendez karácsonyi vásárokat, de a legnépszerűbb a Rathausplatz előtt található. Itt több mint 150 stand várja a látogatókat, ahol kézműves termékek, helyi finomságok és karácsonyi dekorációk kaphatók.

: A prágai Vencel téren és az Óvárosi téren megrendezett karácsonyi vásárok a cseh hagyományokat és kézművességet mutatják be. A fából készült standok, a forralt bor és a trdelník (helyi édesség) minden évben vonzzák a látogatókat, miközben a város impozáns épületei között sétálva átélhetik a varázslatos karácsonyi hangulatot. Budapest, Magyarország: A budapesti karácsonyi vásár, amely a Vörösmarty téren kerül megrendezésre, az egyik legnépszerűbb Kelet-Európában. A helyi kézművesek termékei, valamint a hagyományos magyar ételek, mint a kürtőskalács és a forralt bor minden évben több ezer turistát vonzanak. Emellett a vásárt az Andrássy úti fények és a látványos karácsonyi díszítések is különlegessé teszik.

Praktikus tippnek ajánljuk, ha valaki úgy dönt, hogy meglátogat egy ilyen vásárt, a meleg öltözködést, mivel a vásárok szabadtéren vannak. Valamint szintén érdemes lehet jól megfontolni a látogatás időpontját is, mivel a népszerűbb vásárok gyakran zsúfoltak lehetnek, így érdemes hétköznap délután vagy kora este meglátogatni őket, hogy elkerüljük a nagy tömeget. Ezek mellett bár egyre több helyen lehet kártyával is fizetni, a kisebb standoknál még mindig előfordulhat, hogy csak készpénzt fogadnak el, így azzal is megéri készülni.