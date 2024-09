Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2024. szeptember 10.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2024. szeptember 10.

Névnap

Nikolett, Hunor

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 396.8 Ft

CHF: 423.58 Ft

GBP: 470.02 Ft

USD: 359.4 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 18165 Ft

MOL: 2632 Ft

RICHTER: 10630 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2024.09.11: A keleti tájakon is szakadozik, majd gomolyosodik a felhőzet, ott többórás, máshol a kevés felhő mellett sok napsütés várható. Főként a keleti tájakon van esély néhol gyenge csapadék kialakulására. A szél csak helyenként élénkülhet meg. Hajnalban általában 13, 17 fok lesz, de a hidegre hajlamos vidékeken 10 fok köré is lehűlhet a levegő. Délután többnyire 22, 27 fok valószínű.

2024.09.12: Főként a Nyugat-, Északnyugat-Dunántúlon erősen megnövekszik a felhőzet, és ott már eső, záporeső is várható. Az ország nagyobb részén azonban a fátyol- és gomolyfelhők mellett még többórás napsütés valószínű, és csapadéknak is kicsi az esélye. A Dunántúlon az északnyugatira forduló szél megélénkül, olykor meg is erősödik. Hajnalban 8, 17 fokot mérhetünk. A csúcsérték általában 23 és 29 fok között valószínű, de a borongós nyugati tájakon akár több fokkal 20 fok alatt maradhat a hőmérséklet.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Az időnként megerősödő északnyugati szélnek köszönhetően a levegőminőség kedvezően alakul. (2024.09.10. kedd éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hideg fronthatás várható, amely főként a nyugati országrészben élők körében okozhat panaszokat. Fejfájás, vérnyomás-ingadozás, ingerlékenység többeknél előfordulhat. (2024.09.09)

