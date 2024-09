Óriási változásokat jelentett be a MÁV új vezére: tarthatóak lesznek az ígéretek?

Már jövőre lesznek a jelenleginél jobb minőségű, használt vasúti kocsik a forgalomban és 800 milliárd forintból elindul a pályafelújítás - ígérte Hegyi Zsolt, a MÁV új vezérigazgatója.

800 milliárdot költenek pályafelújításra, és már jövőre lesznek a jelenleginél jobb minőségű, használt vasúti kocsik a forgalomban - mondta az RTL Híradónak Hegyi Zsolt, a MÁV új vezérigazgatója. Azt ígérte, a késések már egy hónapon belül csökkenni fognak, igaz, a nyár elmúltával az utas is kevesebb: a cél pedig az, hogy a következő nyári időszakra úgy tudjanak felkészülni, hogy mind a menetrendek, mind a járművek elosztása tekintetében optimálisabb legyen a működés.

Hegyi Zsolt arról is beszélt, a pályafelújítások már jövőre elindulhatnak. Bízik abban, hogy a fejlesztésekre lesz is pénzt, már egy uniós hitelszerződésről is folynak a tárgyalások ehhez. A járműbeszerzések esetében pedig a kormány elé fog kerülni egy koncepció, ami alapján fognak dönteni a forrásokról.