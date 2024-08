Úgy tűnik 2 nap után helyreállt a vonatközlekedés a Keletiben: így fogadja a vonatokat

A Keleti pályaudvar bevezető vágányain kedd reggelre befejezték a helyreállítási munkálatok nagy részét, Kőbánya felső felé már mindhárom vágányon zavartalan a forgalom, Ferencváros felé (Kelenföld felé) az egyik vágányon már közlekedhetnek a vonatok, a másik vágány várhatóan déltől lesz használható - közölte a Mávinform a vasúttársaság honlapján.

A közlemény szerint már az újszászi és a hatvani vonal elővárosi vonatai is, valamint a pécsi és kaposvári IC-k is a teljes útvonalon, a Keleti pályaudvarig közlekednek. Felhívták a figyelmet arra, hogy a Keleti pályaudvar és Rákos között már nem indulnak pótlóbuszok, a H8-as (gödöllői) HÉV-en, valamint a Kőbánya felső és Rákos állomás eléréséhez ajánlott BKK-járatokon már nem érvényesek a vasúti jegyek. Az S76-os vonatok mindegyike is már Rákosig közlekedik - tették hozzá.

Közölték azt is, hogy a pályaudvar bevezető vágányain fennálló korlátozás miatt néhány vonatnál 5-10 perces késésekre, a megszokottnál hosszabb várakozásra kell számítani. A Keleti pályaudvar előtt vasárnap este kisiklott a Claudiopolis nevű, Kolozsvárról közlekedő InterCity vonat öt személykocsija. A balesetben senki nem sérült meg, de azóta jelentős fennakadások voltak a vasúti közlekedésben.