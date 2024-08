Új őrület hódít vidéken: tömegével rohamozhatják meg az 50 pluszos magyarok a fürdőket

Az Aqua fitness egyre népszerűbbé válik, hiszen a vízben végzett gyakorlatok számos egészségügyi előnnyel járnak, ráadásul kíméletesek az ízületekkel - írja a HelloVidék. De vajon milyen lehetőségek vannak Magyarországon, hogy kipróbáljuk ezt a sokoldalú mozgásformát? Mutatjuk, hogy vidéken hol elérhető az Aqua fitness.

Az Aqua fitness egy olyan sokoldalú és egészséges mozgásforma, amely a vízben végzett gyakorlatokon alapul. A vízben végzett mozgás számos előnnyel jár: erősíti az izmokat, javítja az állóképességet, segít a fogyásban és a formálódásban. A víz ellenállása miatt a mozdulatok nehezíthetők, így még hatékonyabbá tehető az edzés. Ráadásul a víz masszírozó hatása miatt segít ellazulni és csökkenti a stresszt - írja a lap. Az Aqua fitness különösen ajánlott azoknak, akik: ízületi problémákkal küzdenek, túlsúlyosak, várandósak (orvosi konzultáció után), rehabilitáció alatt állnak.

A győri Aqua Sportközpontban a helyszínt biztosítják az Aqua Fitness foglalkozásokhoz, a szervezést a Vidra Úszóiskola végzi. Az uszodájukban hetente kétszer, alkalmanként egy órás foglalkozásokat tartanak, este 19 és 20 óra között. A résztvevők többsége nő, de időnként férfiak is csatlakoznak. Az órákat főként az idősebb korosztály, nagyjából 50 év felettiek látogatják. Nem tudják pontosan, hogy ki milyen panasszal vagy betegséggel vesz részt a foglalkozásokon, de feltételezik, hogy egészséges személyek is látogatják az órákat.

Az Aquaticum Debrecenben hasonlóan lelkesednek az Aqua Fitness iránt: több egységében is tartanak órákat, a gyógymedencék mellett a fedett Élményfürdőben és nyáron a Strandon is. Fontos számukra, hogy a fürdőzni és kikapcsolódni vágyó vendégeik mindig kapjanak valami pluszt. Hétvégente animációs programokat szerveznek, amelyek elsősorban a gyerekeknek és családoknak szólnak. Azonban tapasztalataik szerint a programok közé beiktatott vízi tornák a felnőtteket is aktívan megmozgatják. Ennek hatására a gyógyászati célú, ütemezett vízi órák mellett egyre gyakrabban illesztik be az Aqua Fitnesst a hétvégi kikapcsolódás részeként is.

Tapasztalataik alapján évről évre egyre népszerűbbé válik ez a mozgásforma, hiszen a fürdővendégek számára egy plusz élményt nyújt: zenére mozogva, frissítő hatással van a résztvevőkre. A víz felhajtóerejének kihasználásával tehermentesíti az ízületeket és izmokat, így egy napi egészségmegőrző, kardió-szintentartó mozgásforma, amely sem megterhelő, sem fárasztó, sem demotiváló - írja a lap.

Az Aqua Land Termál- és Élményfürdőben Ráckevén egész évben kínálnak Aqua fitness órákat, amelyeket Baracsi Eszter fitness-wellness instruktor tart. A szakember elmondása szerint wellness szolgáltatásaik egészségmegtartó szerepét erősítve került be az Aqua fitness, a gimnasztika, a stretching és a jóga a vendégek által ingyenesen látogatható sportprogramok közé. Az egyes zónákra megváltott belépőjegyek tartalmazzák ezeket a programokat, így külön belépőjegy megváltása nem szükséges. Ez az üzletpolitika előnyös, mivel a termálfürdők magas üzemeltetési költségeit lekövető belépőjegyek árai más jellegű előnyöket is nyújtanak.

