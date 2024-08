Veszélyes örültek lepték el a pesti utcákat: nőket fotóznak, gyilkosságról fantáziálnak

Aggasztó Reddit fiókra lettek figyelmesek, nőket fotóznak az utcán és erőszakos szexuális képzelgéseket posztolnak hozzá. Mindenki nézz emg, hogy szerepel-e a képeken.

Az izabell.url nevű TikTok felhasználó (a való életben keletkutató, író és emberi jogi aktivistaként tevékenykedő) profilt kezelő Url Izabell osztott meg egy meglehetősen aggasztó videót profilján. A videó elején rögtön kiderül, hogy az írónő egy ideje a Dark Webet kutatja. "Azonban ezeken az oldalakon lehetetlen elkerülni hogy olyat lássunk, ami borzalmas"- mondja a videóban. Majd felhívja a figyelmet egy nagyon aggasztó Reddit fiókra.

Ma többen elküldtetek nekem egy Reddit kosztot ami szerintem felrobbantotta a magyar internetet. Erről muszáj beszélni és fogok is, de egyelőre nem tudom, hogy hogyan tegyem ezt úgy hogy a Tiktok ne tiltson le, mert ennyire borzasztó, amiről szó van. [...] Az egyetemen a pornó elmére gyakorolt hatásáról írok. Átrágtam magam több gyűjtőoldalon, és belefutottam egy magyar felhasználókat is tartalmazó szélsőségesen beteg oldalba, ahol több felhasználónak az jelent örömöt, ha idegen nőket fotóz, vagy megszerkeszti a képeit úgy, mintha fel lenne vágva a torkuk. Ez nincs rendben, szerintem egyértelműen illegális. Próbáltam vele kapcsolatot létesíteni, hátha le tudom buktatni de nem reagált, illetve tettem bejelentést a rendőrségen. Ezen kívül tehetek még bármit. A képeken olyan gyanútlan nők láthatóak, akiket a metrón az utcán vagy a boltban fotózott le ez a férfi. Az eredeti oldalon természetesen az arca is látszik ezeknek a nőknek, tehát teljes mértékben beazonosíthatóak, és ezáltal potenciális veszélynek vannak kitéve

- olvassa fel a tényeket. Majd ezek után néhány kommentett is közöl, amelyeket ezek alá a képek alá posztoltak, majd hangsúlyozza, hogy

azek a lányok hatalmas veszélyben vannak, és ezt az oldalt mihamarabb meg kell szüntetni, az elkövetőket pedig börtönbe zárni. A Reddit Post linkjét beteszem a profilom leírásába, kérlek, hogy ti is küldjétek el a képernyőképeket az Interpolnak, én már megtettem. Minél többen emeljük fel a hangunkat ez ellen, ezek a lányok annál hamarabb alhatnak nyugodtan. Ha felismeritek valamelyik lányt, értesítsétek, hogy feljelentést tudjon tenni

- hangzik el a videóban.

