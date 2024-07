Nem lehet letagadni a brutál balatoni drágulást: itt a bizonyíték, duplázódtak az árak

A Balaton északi partján az árak széles skálán mozognak, de az átlagos költségek nem térnek el jelentősen más üdülővárosokétól. A győriek például Balatonalmádiban hasonló árakkal találkoznak, mint saját városukban 2024 nyarán. Az árak azonban semmiképpen sem olcsók, és a 2020-as feljegyzések alapján négy év alatt szinte pontosan megduplázódtak - írja riportjában a Telex.

A balatoni árak nyáron mindig figyelmet kapnak, a strandkörkép jó alkalom annak megállapítására is, hogyan változtak az árak a Covid óta. A balatonalmádi Wesselényi strand felnőtt belépője például négy évvel ezelőtt 1000 forint volt (10 százalékkal drágább, mint 2019-ben). 2022-ben már 1500 forintba került, ma pedig 2000 forintot kell fizetni érte. A családi jegy ára négy éve 3000 forint volt, ma ugyanezért 6000 forintot kérnek.

Az élelmiszerárak is jelentősen emelkedtek. A csapolt sör (5 dl) ára 600 forintról 1200 forintra nőtt, a félliteres ásványvíz pedig 400-ról 750-800 forintra drágult. A palacsinta ára 200 forintról emelkedett ma már 350-400 forintra, míg a fagyi ára 300-ról nőtt 600 forintra.

Balatonalmádiban több strand is található, köztük a népszerű Wesselényi strand és a kisebb káptalanfüredi strandok. Az árakat tekintve nincs különbség közöttük, bár akadnak szélsőséges esetek is. Például egy főtt kukorica ára elérheti az 1100 forintot is, míg egy lángos akár több mint 3000 forintba kerülhet gírosz feltéttel.

Néhány extrém ár aránytalanul erősíti azt a képet, hogy a Balaton drága hely lenne. Azonban okos tervezéssel sokkal olcsóbban is megúszható egy nyaralás. Sok látogató hűtőtáskával érkezik a strandra, bár kevesen mondanak nemet gyermekeiknek egy limonádéra, amiért akár 1800 forintot is elkérhetnek Balatonalmádi központjában.

Márkus Ferenc, a balatonalmádi kis strand régi halsütödéjének tulajdonosa elmondta: „Mi egész évben nyitva vagyunk... így aztán ki tudtuk gazdálkodni, hogy az árak megmaradhassanak.” Náluk csak a lángos drágult minimálisan; most egy sima lángos ára nem 1400, hanem 1500 forint lett.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A fürdőzők azt tapasztalják, hogy kb. kétszer annyit fizetnek most mindenért, mint négy éve. Például:

Felnőtt belépő: ma már 2000 forint (2020-ban még csak 1000).

Sima lángos: mostani ára 1250 forint (2020-ban még csak 500).

Sült kolbász kenyérrel: jelenlegi ára közelít a háromezres határhoz (2990), míg négy éve még csak fele ennyibe került.

Egy korsó Dreher sör: mostani ára már eléri az 1200-t, miközben négy éve még csak hatszázat kértek érte.

Gazdaságosabb megoldások is léteznek: például egy menü húslevessel és pirított sertésmájjal vagy gulyáslevessel és palacsintával mindössze kétezer forintba kerülhet.