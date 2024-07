Könnyen megszaladhat a családi költségvetés a Balatonnál: milliós kiadás is lehet az idei nyár

Harmincezer forint alatt nem lehet megúszni egy ebédet egy négyfős családnak a Balatonnál, egy lángost pedig már 1500 forintért is meg lehet venni, de van, ahol 1800 is elkérnek egy darabért - derül ki az ATV Híradóból.

Mennyibe kerül egy 4 fős családnak egy 10 napos nyaralás a Balatonon? Ha a család ebédelni és vacsorázni is étteremben szeretne, az nagyjából 60 ezer forintot jelent számukra naponta - számoltak. Ha emellett egy lángos és palacsinta is elfogy a strandon az további napi 15 ezer forintot jelent itallal együtt. Így egy négyfős családnak tíz nap nyaralás a Balatonnál - ha nem spórolnak a pihenésre szánt összegen - nagyjából az egymilliós összeget súrolja idén minden kiadással együtt.



A vendéglátósok azt mondják: nem drágább a Balaton mint Horvátország, szerintük nem a Balaton drága, hanem minden nagyon drága, hisz magas az áfa, és jelentős a közteher. A büfések is azt állítják minden évben csak egy keveset emelnek az árakon. Azt mondják: muszáj korrigálni az árakat, mert veszteségesen nem működhetnek, nekik is meg kell élniük valamiből - mondták a Híradónak.

Itt a szezon nagy kérdése: hová és miből mennek nyaralni idén nyáron a magyarok?

