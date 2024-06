Több mint száz magyar szurkoló járt pórul: dühöngtek a terminálban, rendőrt kellett hívni

Rendőröket kellett hívni a reptéri terminálra, ahol késés miatt feldühödött szurkolók csináltak botrányt. A düh oka az volt, hogy nem láthatják a válogatott sorsdöntő meccsét.

Egy magyar szurkolókkal teli gép egészen biztosan nem érkezett meg Stuttgartba, ahol este kilenckor kezdődik a magyar labdarúgó-válogatott sorsdöntő meccse Skócia ellen - erről számolt be az Utazómajom.

Mint írták, az Eurowings járata eredetileg délután negyed 5-kor indult volna, ezt később eltolták két órával. Azonban még este nyolckor is ez a 18.15 körüli indulás szerepelt a menetrendben, mire több utas is balhézni kezdett, így már ugyanis biztos volt, hogy semmiképpen nem érhetnek oda Stuttgartba, a kezdésre. A terminálba rendőröket is kellett hívni. A légitársaság a tetemes késés (meg az el sem indulást) azzal indokolta, hogy összekeveredtek a csomagok.

Többen visszafordultak és elmentek a reptérről, emiatt új utaslistát kell készíteni, ami tovább odázhatja az indulást. Az utazási portálnak két felháborodott szurkoló azt mondta: csak nekik kettejüknek hétszáázezer forintos káruk keletkezett.

A válogatott tehát nemsokára egy nagyon fontos meccset játszik. Mindenképpen győznie kell ahhoz, hogy maradjon esélye továbbjutni, de még ekkor is történhetnek úgy a dolgok a többi csoportmeccsen, hogy már a csoportkör után haza kelljen utaznia a válogatottnak.