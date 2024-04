Szigorú szabályokat hoztak a Balatonnál: rengeteg nyaralót érint, ezért keményen büntetnek

Az új rendelet célja, hogy rend, tisztaság és nagyobb közbiztonság legyen a siófoki Petőfi sétányon. A szabályok május 2-án lépnek hatályba, de az üzletek 60 nap türelmi időt kaptak.

Több szabályt is be kell tartaniuk a siófoki üzleteknek az idei nyártól, ha éjfél és hajnali négy óra között is nyitva szeretnének tartani. Az új rendelet május 2-án lép hatályba, az üzletek azonban hatvan nap türelmi időt kaptak – írja a sonline.hu.

Az új rendelkezés értelmében az alábbi hat alapvető szabályt kell majd betartaniuk az üzleteknek:

A zenét szolgáltató berendezésbe muszáj úgynevezett limitert beépíteni, hogy a zajkibocsátási határértéket ne lépjék át. Szükség lesz legalább egy illemhelyre. A száz négyzetméter alapterületnél kisebb szeszes italt kimérő, árusító vendéglátó üzletnek legalább egy, a száz négyzetméter felettinek legalább két biztonsági őrt kell alkalmaznia. Italt az egyszer használatos poharak helyett többször használatos, úgynevezett repoharakban lehet eladni. Tilos a közterületről látható erotikus táncos tevékenység a vendéglátó egységekben. Az üzlet előtt található magán- vagy önkormányzati tulajdonban lévő járdaszakaszt pedig naponta legalább egyszer magasnyomású takarítógéppel le kell mosni.

A lap felhívja a figyelmet arra, hogy az üzleteket folyamatosan ellenőrzik majd a siófoki polgármesteri hivatal köztisztviselői. Akik nem tartják be az új rendelkezést, azoktól a polgármester visszavonhatja az éjszakai nyitvatartási engedélyt. Az új rendelet miatt április 15-én egyeztetést tartanak a vállalkozók az önkormányzattal.