Komoly gondok a MÁV új járatain: már az első nap elvérzett a rendszer

Műszaki hiba miatt több olyan vonat sem közlekedett ma, amire elvileg már nem osztottak jegyvizsgálót.

Mint tegnap mi is beszámoltunk róla, a MÁV kísérleti jelleggel bevezette az egyik vonalon, hogy csak szúrópróbaszerűen ellenőrzi a menetjegyek és bérletek érvényességét, de nem lesz állandan jegyvzsgáló.

A vasúttársaság a Pilisvörösvár és Rákos között közlekedő S76-os vonatain vezette be a nem szokványos próbaüzemet, azonban úgy tűnik, igen komoly gondokkal indul ez is. Mint a Mávinformból ma reggel kiderült: a Pilisvörösvárról 7:52-kor induló vonat műszaki hiba miatt nem közlekedett. Ráadásul a tájékoztatással is megkéstek, ugyanis a vonat eredeti indulási ideje után csak 18 perccel jelezték ezt a Facebookon.

Egy kommentelő a poszt alatt arra hívta fel a figyelmet, hogy nemcsak a 7:52-es, hanem a Rákosról 7:06-kor és 7:36-kor indulni hivatott S76-osok sem közlekedtek. Emellett a későbbi vonatok esetén az is előfordult, hpogy azok ugyan elindultak, de csak Angyalföldig közlekedtek, illetve egy másik Rákos állomás helyett onnan indult el Pilisvörösvár felé.