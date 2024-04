Nagy változás élesedik a MÁV-nál: fontos járatot érint, erre figyelni kell

Néhány járatra nem tesznek jegyvizsgálókat, persze az ellenőrzést teljesen nem hagyják el.

A MÁV-START Pilisvörösvár és Rákos között közlekedő S76-os vonatai pilot jelleggel jegyvizsgáló nélkül közlekednek április 7-től. A két hónaposra tervezett tesztelési, majd pedig értékelési folyamatot követően várhatóan számos – feltételeknek megfelelő – elővárosi és vidéki vonalra is kiterjesztjük a kalauz nélküli közlekedést - ezt a vasúttársaság közölte.

A március 1-jén bevezetett új tarifa- és kedvezményrendszer jelentősen egyszerűsítette a jegyváltást és az utazást, így már nem szükséges az állandó jegyvizsgálói jelenlét a vonatokon. Ez immár lehetővé teszi a kalauz nélküli vonatközlekedés tesztelését a budapesti elővárosi forgalomban. Elsőként a Pilisvörösvár és Rákos között közlekedő S76-os járatokon próbáljuk ki, hogy az utasok és az eddiginél több feladatot ellátó mozdonyvezetők szempontjából mivel jár a – Nyugat-Európában és néhány térségbeli országban már megszokott – korszerűsítés. A vasúttársaság a mostani tapasztalatok alapján dönt a kiterjesztésről, amennyiben szükséges, akkor előtte finomhangolást is végez. Az utasaink biztonsága továbbra is a legfontosabb, így csak olyan viszonylatokon vezetjük be, ahol minden feltétel adott a kalauz nélküli közlekedéshez.

A kiindulási állomásról, illetve minden nagyobb forgalmú állomásról történő indulást követően felhívjuk utasaink figyelmét arra, hogy az adott vonat kalauz nélkül közlekedik. Ezzel együtt jelezzük azt is, hogy vészhelyzet esetén használják az ajtók mellett elhelyezett vészhívót. Ugyanis az utasaink a fedélzeten történő rendkívüli helyzet, pl. egy utas rossz léte vagy egyéb módon nem észlelhető műszaki rendellenesség esetén a vészhívó segítségével vehetik fel a kapcsolatot a mozdonyvezetővel, aki azonnal intézkedik.

Utazás csak érvényes menetjeggyel vagy bérlettel

Az utazást kizárólag érvényes menetjeggyel vagy bérlettel lehet megkezdni, szúrópróbaszerű jegyellenőrzések továbbra is lesznek a vonatokon. Amennyiben az utas a menetjegyellenőrzés során nem tudja felmutatni érvényes menetjegyét, bérletét vagy kedvezményes díjtermék használatakor az arra jogosító okmányát, akkor abban az eseten a jegyellenőr pótdíjat számol fel az utasnak.

Pilisvörösvár és Rákos között az állomásokon, megállóhelyeken pénztár vagy jegykiadó automata rendelkezésre áll. Továbbra is ajánljuk a legegyszerűbb jegyvásárlási módot a MÁV appot, mellyel sorban állás nélkül, pár kattintással megvásárolható a menetjegy vagy a vármegye-, illetve országbérlet.

A vasúttársaság a pilot időszak első egy hónapjában, a május 5-ig tartó átmeneti türelmi időszakban a kalauz nélkül közlekedő S76-os vonatok esetében a menetjegy, bérlet vagy érvényes utazásra jogosító okmány nélkül felszálló utasok számára a jegyellenőrzések során 2600 forintos pótdíjat számít fel a menetjegy árán kívül, ha a felszállás helyén volt jegyvásárlási lehetőség. Május 6-tól viszont minden jegy, illetve bérlet nélküli vagy díjmentes utazási jogosultságot igazolni nem tudó utasnak 25 ezer forintos pótdíjat kell fizetnie a jegy árán felül.

Kalauz nélkül közlekedés esetén, ha az utasnak igazolásra van szüksége, akkor azt az ügyfélszolgálattól igényelheti. Ezek közé tartozik a forgalmi akadállyal kapcsolatos késés tényéről, idejéről, csatlakozás elmulasztásáról, járatkimaradásról, útmegszakításról, utazásról való lemondásról, illetve a menetjegy fel nem használásáról szóló igazolás.

A mozdonyvezetők feladatköre is bővül

A mozdonyvezetők az eddigi feladataikon kívül ellátják az élőszavas utastájékoztatást a motorvonat hangosbemondó berendezésén keresztül, amikor automatikus információközlésre nincs mód valamilyen rendkívüli helyzet vagy forgalmi okból történő megállás során. Indulás előtt a visszapillantó tükrök, illetve a kamerarendszer segítségével ellenőrzik az utasok biztonságos fel- és leszállását.

A fogyatékossággal élő vagy mozgásukban korlátozott utasok be- vagy leszállítását segítik a kerekesszék-emelő berendezés kezelésével. Valamint a mozdonyvezető hatáskörébe tartozik a biztonságos közlekedés egyes feltételeinek ellenőrzése, mint pl. a megfelelő ajtóműködés vagy az utastér szemrevételezéssel történő átnézése, egyes utazási komforttényezők (pl. beltéri hőmérséklet) ellenőrzése.

Rendkívüli helyzetben, például baleset vagy műszaki hiba okozta fennakadás esetén a vasúttársaság átmenetileg jegyvizsgálói jelenléttel közlekedtetheti az érintett vonatokat.