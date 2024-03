Bárkinél működik a legális repjegy-trükk: így lehet súlyos tízezrekkel olcsóbb a nyaralás

A tavaly februárban bevezetett különadó jócskán megdrágította a repjegyeket: akkor szinte alig lehetett találni olyan európai várost, ahová olcsóbban tudtunk volna jegyet venni Budapestről, mint például Bécsből. Megnéztük, egy évvel később mi a helyzet: még mindig érezteti-e markánsan a hatását a légitársaságok hozzájárulásának extra költsége. A válasz egy szóban: igen.

Az utazás alapszükséglet: ezt bebizonyították a járvány utáni felemás évek, főleg 2023, amikor ketrecből szabadult oroszlánként vetették rá magukat az emberek a repülőjegyekre. A Turisztikai Világszervezet (UN Tourism, korábban UNWTO) előrejelzése szerint a nemzetközi turizmus 2024-ben várhatóan visszaáll a járvány előtti szintre, sőt, az első becslések szerint a növekedés 2%-kal is meghaladhatja a 2019-es szintet.

Magyarországon is hasonló trend várható, és úgy tűnik, szívesebben megyünk külföldre nyáron, mint belföldre – ennek nagy kárvallottja volt tavaly a Balaton és környéke.

Annak ellenére népszerűek a külföldi úti célok itthon, hogy a repülőjegyek árai nagyot emelkedtek a különadó miatt. A 2023. február 28-án kihirdetett kormányrendelettel módosította több extraprofitadó köztük a légitársaságok hozzájárulásának szabályait is, így az alacsonyabb kibocsátási értékkel rendelkező légi járművek esetén csökken, míg a magasabb kibocsátási értékkel rendelkező légi járművek esetén nő a hozzájárulás mértéke. (Többek között ezért is pörgeti fel le több légitársaság a repülőgépek cseréit, és szereznek be új, környezetbarátabb eszközöket.)

Tavaly ilyenkor, frissen a különadó után megnéztük, mennyivel olcsóbb, ha Bécsből repülünk Budapest helyett. Aki maga szervezi az utazásait távolabbi desztinációk irányába, az időről időre biztosan feltéved repjegyár-összehasonlító oldalakra, keresve a jóáras jegyeket. Magyarország szerencsés földrajzi helyzete révén két másik főváros is belátható közelségben van, így érdemes olykor megnézni, honnan a legolcsóbb. Korábban is néztük már, olcsóbb-e Ausztriából, Szlovákiából utazni, Budapest helyett, és 2021-ben, 2022-ben is voltak jobb ajánlatok, de nem volt kirívó a helyzet, mint a különadó bevezetése után 2023-ban. Akkor szinte nem volt olyan desztináció, ami olcsóbb lett volna Budapestről, mint Bécsből. Mostanra a helyzet konszolidálódott, azaz bőven van úti cél, ahová olcsóbb Budapestről repülni, de a trend még mindig érezteti a hatását.

Az olasz városokat tettük az első grafikonra: Rómába, Nápolyba, Cataniaba olcsóbb, Milánóba drágább eljutni Bécsből júliusban.

A Skyscanner keresőt használtuk, 2024. március 13-án este 9 körül kértük le az adatokat, és a legolcsóbb júliusi lehetőség árát tettük a grafikonra. Nem minden esetben van pont egy hét az indulás és az érkezés között, de átszállás nélküli opciót választottunk. Ennek ellenére ahogy tavaly, úgy idén is inkább a trend az érdekes, ami kirajzolódik az árakból.

Burgaszba sokkal olcsóbb egy júliusi repjegy Bécsből, Bázelba viszont sokkal dárgább, Záraba majdhogynem ugyanannyiba kerül.

Azt tudjuk, hogy a repülőjegyek árazása dinamikus, és az árképzés egy bonyolult algoritmusok által vezérelt folyamat. A legtöbb légitársaság, a hagyományos és a fapados légitársaságok is az úgynevezett Yield árképzést használják, tehát elvileg minél hamarabb foglaljuk le a repülőjegyet, annál olcsóbb lesz – bár ez sok esetben egyáltalán nincs így. A lényeg, hogy tele legyen a gép, az algoritmus ez alapján emeli vagy csökkenti az árakat. Erre azonban egy utazónak egyáltalán nincs befolyása.

A harmadik grafikonra is kerültek érdekességek: Antalyaba például sokkal olcsóbb a júliusi repjegy Bécsből, ahogy Izmirbe is, Prágába viszont sokkal drágább, ahogy Isztambulba is.

Persze nem állítjuk, hogy 2-3-4 ezer forintért autóba kellene ülnünk, vonatra kellene szállnunk, hogy inkább Schwechatról induljunk nyaralni, mindössze érdekes összehasonlítani az árakat. Bár egy 40 ezer forintos különbségért egy 4 tagú családnak már akár meg is érheti pár órával többet utazni.