Így nyaralhatsz ingyen a világ legegzotikusabb vidékein: semmi trükk, ez tényleg működik

Úgy tűnik nem csitul az emberek utazási kedve, igaz, a gazdasági recesszió miatt várhatóan idén már óvatosabban költenek: olcsóbb szállást keresnek rövidebb időre. Ezzel párhuzamosan egyre nagyobb teret kapnak az olyan ingyenes, vagy majdnem ingyenes megoldások, mint amilyen például az otthoncsere is. Az utóbbi egy évben 75 százalékkal nőtt azok száma, akik kicserélik lakásukat vagy házukat egy nyaralásnyi időre. Ennek számos pozitív hozadéka lehet, ugyanakkor érdemes tisztában lenni a pontos részletekkel.

A vártnál erősebb 2022-es fellendülés után idén a nemzetközi turizmus visszatérhetnek a járvány előtti szintre Európában és a Közel-Keleten. Az utazók mindazonáltal várhatóan egyre inkább a jó ár-értékű lehetőségeket arányt keresik, és a kihívásokkal teli gazdasági környezetre reagálva egyre közelebb utaznak hazájukhoz – áll a Turisztikai Világszervezet jelentésében.

Az UNWTO 2023-as előrejelzése alapján a nemzetközi turizmus idén elérheti a járvány előtti szint 80-95%-át, mely többek között a gazdasági lassulás mértékétől, az ázsiai és csendes-óceáni térségben zajló utazási kedvtől és az ukrán-orosz háború alakulásától is függően. A mostani bizonytalan gazdasági helyzet azonban azt eredményezheti, hogy

a turisták 2023-ban óvatosabb utaznak, kevesebbet költenek, rövidebb utakat tesznek és hozzájuk közelebb eső úti célokat választanak.

A gyakorlatban tehát várhatóan alacsonyabb kategóriájú szállást keresnek, jobban odafigyelnek az akciókra, esetleg a főszezonon kívüli időszakot választják.

A magyarok utazási kedve nem lanyhul A magyarok utazási kedve nem lanyhul: annak ellenére is többen utaznak, hogy egy egyhetes nyaralás már 700-900 ezer forint két főre. Nem ritkák azonban a másfélmilliós tengerparti nyaralások sem. Egy év alatt 10-15%-os drágulás tapasztalható.

Szinte ingyen

Vannak azonban olyan megoldások, melyekkel szinte ingyen utazhatunk, azaz a szállásért nem kell fizetnünk. De persze adni is kell valamit cserébe. A home swap, azaz otthoncsere olyan megoldás, melyben a két fél megállapodik, hogy meghatározott időre otthont kínálnak egymásnak. Mivel nem történik pénzmozgás, ez egyfajta cserekereskedelem, együttműködésen alapuló fogyasztás és megosztás. Az otthont leggyakrabban nyaraláskor cserélnek az emberek, hiszen akkor az ő lakásuk vagy házuk is üres, de működik távmunkások esetében is.

Az utazók egy jelentős része a szűkös szállodai szobák helyett szívesebben lakik tágas lakásokban – ebben áll az Airbnb sikere is, főleg ha családdal együtt megy.

Az az utazó, aki apartmant keres, elsősorban nagyobb alapterületű helyiségre vágyik, mint egy szállodai szoba, ezen kívül konyhára, mosógépre: így ez egy egészen más szegmenst jelent, mint a szállodák vendégei

- fogalmazott korábban a Pénzcentrumnak Schumicky Balázs, a Magyar ApartmanKiadók Egyesületének elnöke.

Első a biztonság

Hát azért ez elég kockázatos - gondolhatnánk elsőre, hiszen egy idegent engedünk be a lakásunkba, ráadásul úgy, hogy mi nem is vagyunk otthon. Éppen ezért alakultak olyan oldalak, melyek biztonságossá teszik a műveletet, összehozzák az embereket. A hivatalos házcsere-oldalak nagy előnye, hogy a hirdetések széles skálájához férhetünk hozzá, ellenőrizni tudjuk a hozzánk érkezők személyazonosságát és részletes leírást olvashatunk, fényképeket nézhetünk meg arról az otthonról, ahová készülünk. Egyes szolgáltatók, mint például a HomeLink, már jóval az internet megjelenése előtt is működött. Ezeknek a használata azonban nincs ingyen, havidíjat kell fizetni, pár eurót, de mi ez egy szálloda vagy egy apartman napidíjához képest?

Előfizetési árak Couchsurfing: 2,39 dollár ( 822 forint ) havonta

) havonta Love home Swap: 9-13 euró havontaq (3350 - 4800 forint )

) Home Exchange: 175 dollár évente, 14, 5 dollár havonta (5000 forint)

Persze vannak aztán a teljesen ingyenes lehetőségek, ezernyi Facebook csoport alakult, ahol egymásra találhatnak a cserélők, ám ezt tényleg csak a feketeöves utazóknak mernénk jó szívvel ajánlani, akiknek már van tapasztalat. A Facebookon kamu profilt létrehozni nagyjából 2,5 perc.

A házcsere változatai

Az oldalak az egyre szélesebb lefedése érdekében aztán folyamatosan tágítják a házcsere fogalmát az előfizetőik részére. Ma már többfajta szolgáltatást is igénybe vehetünk, kínálhatunk.

A klasszikus házcsere pontosan az, aminek hangzik: két ember megegyezik abban, hogy rövid időre beköltözik egymás otthonába.

pontosan az, aminek hangzik: két ember megegyezik abban, hogy rövid időre beköltözik egymás otthonába. A nem egyidejű csere lehetővé teszi, hogy valaki beköltözzön valaki más otthonába, amíg a tulajdonosok máshová mennek, azzal az ígérettel, hogy a házigazda később ezt visszakapja. Ez különösen népszerű lehetőség a második otthonok, nyaralók cseréjénél.

lehetővé teszi, hogy valaki beköltözzön valaki más otthonába, amíg a tulajdonosok máshová mennek, azzal az ígérettel, hogy a házigazda később ezt visszakapja. Ez különösen népszerű lehetőség a második otthonok, nyaralók cseréjénél. A közvetlen csere helyett a pontrendszer lehetőséget kínál arra, hogy krediteket gyűjtsünk, amelyeket egy másik előfizető otthonában való későbbi tartózkodásra használhatunk fel.

lehetőséget kínál arra, hogy krediteket gyűjtsünk, amelyeket egy másik előfizető otthonában való későbbi tartózkodásra használhatunk fel. A társas kapcsolatokra vágyók számára lehetőség van arra, hogy beköltözzenek valaki más házába, amíg ő ott tartózkodik , cserébe egy későbbi viszontlátogatásért.

, cserébe egy későbbi viszontlátogatásért. Más variációk is vannak: egyes listák autócserét is kínálnak, vagy éppen kölcsönös állatgondozási szolgáltatásokat.

Elképesztő ütemben nő a piac

A HomeExchange első számú célországai Franciaország, Spanyolország és az Egyesült Államok, a Love Home Swap pedig az Egyesült Királyságban, Ausztráliában és az Egyesült Államokban kínál otthonokat. 2017 és 2022 között 92 százalékkal nőtt a felhasználók aránya az Egyesült Királyságban, 53 százalékkal Ausztráliában és 13 százalékkal az Egyesült Államokban. Jól látszik tehát, hogy mennyire népszerű ez a szolgáltatás.

Az első globális lakáscsere-közösség átlagosan kétpercenként segíti hozzá a felhasználóit egy-egy cseréhez. A vállalat korábban azt közölte, hogy 2022-ben a vendégek 3,7 millió csereéjszakát foglaltak le a platformján - 32 százalékkal többet, mint a Covid előtti időszakban.

Egy olyan időszakban, amikor a gyakran személytelen szállások egekbe szökő költségei miatt az utazás sokak számára megfizethetetlen luxusnak tűnik, a piac megérett arra, hogy egy olyan kezdeményezés, mint az otthoncsere, fellendüljön

- mondta Emmanuel Arnaud, a HomeExchange vezérigazgatója egy nyilatkozatban, hozzátéve:

és ezt látjuk is, a cserék száma 75 százalékkal nőtt 2021-hez képest"

Vidéki, falusi turizmus

A túlturizmus, a tömegturizmus óriási gondokat okoz a világ legnépszerűbb üdülőhelyein, és hiába várták, a pandémia sem oldotta meg a helyzetet. Amint véget értek a korlátozások, ketrecből szabadult oroszlánokként vetették rá magukat az emberek a repülőjegyekre, mely a legnépszerűbb úti célokba, Londonba, Párizsba, Rómába repítette őket. Ez azonban hosszú távon már nem sokáig fenntartható, hiszen a helyiek életminőségét rontja a rengeteg turista egyenletlen elosztása.

A Turisztikai Világszervezetnek is nyílt célja, hogy a nagyvárosok helyett a vidéki célpontok felé terelje az utazókat, ennek része például az évről évre meghirdetett Legjobb Vidéki Úti célok (Best Tourism Villages) pályázat is. A turizmus valódi változást hozhat a vidéki közösségek számára, munkahelyeket teremt, támogatja a vállalkozásokat, valamint védi a hagyományokat, és felhívja a figyelmet az ott található értékekre.

Egy otthoncsere is támogathatja ezt a folyamatot, hiszen nem mindenki a fővárosba lakik: gondoljunk bele, egy hazánkba látogató brit család mikor jutna el Zsámbékra, Kecskemétre, a Fertő tóhoz, másképp hogy szereznek tudomást róluk, hogy tudná felfedezni a vidéki magyar táj szépségeit?