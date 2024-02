Ítéletet mondtak az utasok a pesti tömegközlekedésről: ezt rengetegen tapasztalják

Az elérhetőséggel, az utastájékoztatással és a BKK munkatársaival a legelégedettebbek a budapesti közösségi közlekedést használók, de az is fontos számukra, hogy megbízható és gyors a társaság szolgáltatása. A Budapesti Közlekedési Központ legfrissebb reprezentatív felméréséből kiderült, hogy a válaszadók 80 százaléka jó ár-érték arányúnak tartja a szolgáltatást, és elégedett a fővárosi fejlesztésekkel is: a megújult M3 metróval, az új autóbuszokkal, trolibuszokkal, valamint a Lánchíd felújításával.

A társaság évek óta kiemelt figyelmet fordít a közlekedők visszajelzéseire, és azok alapján fejleszti szolgáltatásait - írták a közleményben. A közlekedésfejlesztés szempontjából hasznos észrevételek folyamatosan érkeznek a BKK-hoz, a társaság azonban minden évben hivatalos formában, reprezentatív kutatás keretében is kikéri az ügyfelek véleményét. A legfrissebb, ezer fő megkérdezésével készített kutatásban a Budapesten vagy az agglomerációban élők és rendszeresen közösségi közlekedést használók osztották meg a szolgáltatással kapcsolatos tapasztalataikat.

Tízből kilencen elégedettek

A rendszeresen közösségi közlekedést használók körében tízből kilenc utas elégedett a BKK szolgáltatásaival, az eredmény ráadásul 4 százalékponttal nőtt az egy évvel ezelőtti felmérésben mértekhez képest. A válaszadók 40 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a közösségi közlekedés színvonala az utóbbi időben javult, és csupán 13 százalék gondolja az ellenkezőjét.

A kutatás eredménye több különböző értékből tevődött össze. A legtöbben a közösségi közlekedés elérhetőségével (93%) – tehát azzal, hogy a BKK járatai és szolgáltatásai csaknem mindig és mindenhol hozzáférhetők –, a BKK munkatársaival (92%), valamint az utastájékoztatással (91%) a legelégedettebbek. A korábbi eredményekhez viszonyítva az árszínvonallal és a munkavállalókkal való elégedettség emelkedett leginkább az ügyfelek körében, de jelentősen javult a közösségi közlekedők utastájékoztatással, biztonsággal és komforttal kapcsolatos tapasztalata is.

Gyors, megbízható, biztonságos

A közösségi közlekedők számára különösen fontos szempont a szolgáltatás gyorsasága, ezzel a megkérdezettek 90 százaléka elégedett. Emellett a közlekedés biztonságát is tízből kilencen megfelelőnek tartják, a személyes biztonságérzettel kapcsolatban 4, míg az éjszakai biztonságérzetre vonatkozóan 2 százalékponttal javultak a közlekedők visszajelzései tavaly óta, továbbá kevesebben panaszkodnak agresszív utasokra is. Az ügyfelek a közlekedés megbízhatóságával is nagyon elégedettek (91%), az ezzel kapcsolatos eredmények szintén javultak tavaly óta.

Fontosak a fejlesztések

A felmérésben részt vevők amellett, hogy általában elégedettek a szolgáltatással, a járműtípusokat tekintve a metrókat szeretik a legjobban, ezt követik a villamosok, trolik, és az autóbuszok, továbbá a buszok és a villamosok esetében tartják a legjobbnak a hálózat lefedettségét. A válaszadók több mint háromnegyede elégedett a társaság tavalyi fejlesztéseivel is: a megújult M3 metróval, az új autóbuszokkal, trolibuszokkal, valamint a Lánchíd felújításával. A megkérdezettek úgy vélik, az új buszok bevezetése egyértelműen hozzájárul a közlekedés komfortszintjének növekedéséhez.

Kedvesek és segítőkészek a munkatársak

A felmérés a BKK munkatársainak megítélését is vizsgálta, a közösségi közlekedők pedig őket pontozták a legmagasabbra. Az ügyfelek több mint 90 százaléka elégedett a BKK munkatársaival (92%), különösen az ügyfélszolgálati munkatársak, valamint a járművezetők magatartásával, de

a jegyellenőrök és utaskoordinátorok segítőkészségével kapcsolatban is 4 százalékkal nőtt a pozitívan nyilatkozók száma.

Ha tájékoztatásról van szó, akkor elsősorban a digitális információs táblákat, a BKK Infót, valamint a járműveken található tájékoztatókat preferálják az utasok és több mint 90 százalékuk elégedett a színvonallal a kutatás tanulsága szerint. Az értékesítésben egyre nagyobb szerepe van a digitalizációnak és az olyan megoldásoknak, mint az idén kétéves BudapestGO vagy a tavaly nyáron az M1 vonalán is bevezetett Pay&GO – előbbivel a közlekedők 93 százaléka elégedett és szinte mindenki hallott az alkalmazásról (94%), míg a Pay&GO esetében a szolgáltatást használók 88 százaléka nyilatkozott úgy, hogy elégedett.

Nem kell mélyen a zsebbe nyúlni

Nemcsak a szolgáltatás színvonalával, hanem az árakkal kapcsolatos elégedettség is nőtt (82%) tavaly óta, szinte minden termék árával nagyobb az elégedettek aránya az előző évhez képest. Az ügyfelek közül tavalyhoz viszonyítva még többen gondolják úgy, hogy a kínálat teljesen lefedi a közlekedési igényeit, tízből heten pedig jó ár-érték arányúnak tartják a fővárosi közösségi közlekedést.

A BKK által készített kutatásból kiderült, hogy a közösségi közlekedés használatának legfőbb oka, hogy könnyen elérhető, gyors, kényelmes és megbízható szolgáltatásról van szó. A pozitív visszajelzések mellett természetesen vannak olyan szempontok, amelyekkel kapcsolatban további fejlesztéseket várnak a társaságtól az utasok. A megkérdezettek szerint az új, modern buszok számának növelésével még megbízhatóbbá válhatna a szolgáltatás, továbbá a legtöbbek komfortérzetét továbbra is a zsúfoltság zavarja (46%), de a közlekedési eszközök tisztaságán (32%) is lenne mit javítani az utasok szerint.