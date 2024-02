Ravasz trükkel kerülik el a dugókat az élelmes pestiek: egyre többen csinálják

Több mint 3,4 millió alkalommal használták a MOL Bubit 2023-ban a Budapesten biciklizők, mely során közel 7 millió kilométernyi utat tettek meg – derült ki a BKK tavalyi évre vonatkozó összegzéséből. A társaság adatai azt mutatják, hogy a bubizók köre évről évre bővül, 2023-ban is több tízezer új felhasználó csatlakozott a rendszerhez, akik egyre több gyűjtőállomáson tudják igénybe venni a szolgáltatást.

Az elmúlt években megdőlt az a tévhit, mely szerint a kerékpározás csak szezonális közlekedési mód. A MOL Bubit használó budapestiek tavaly télen-nyáron, sőt még az év utolsó hónapjaiban is előszeretettel ültek kerékpárra: tavaly novemberben az átlagos napi utazásszám a 7 ezret is túllépte, decemberben is több napon keresztül 5 és 6 ezer feletti volt a napi csúcs, ráadásul még a leghidegebb napokban is napi több mint 2 ezerszer bérelték ki a sokak által kedvelt, jellegzetes, zöld bicikliket.

Tavaly egy átlagos felhasználó – hónaptól függően – 8-11 alkalommal bubizott havonta, és jellemzően 10-15 percet töltött tekeréssel, az átlagos utazás hossza pedig 2 km a BKK adatai alapján*. A szolgáltatást a felhasználók 80-85 százaléka bérlet alapon használja, a többi felhasználó perc alapon teker.

Tavaly összesen több mint 3,4 millió MOL Bubi-bérlés történt, mely alatt közel 7 millió kilométernyi utat tettek meg a felhasználók.

A BKK igyekszik minél több fejlesztéssel kiszolgálni a növekvő igényeket: a tavalyi év során a társaság összesen 400 új bringát helyezett üzembe, 23 db MOL Bubi-állomást adott át, 2024 márciusától pedig további 6 helyszínnel bővítette a kerékpárfelvevő helyszínek listáját, így hamarosan 207 állomáson lesznek elérhetők a Bubik.

Munkába és szórakozni is MOL Bubival járnak

A BKK egy korábbi felmérése szerint a többség munkába járásra használja a zöld kerékpárokat, emellett sokan intézik ügyeiket, kisebb vásárlásaikat is MOL Bubival, de kikapcsolódáshoz és a szórakozóhelyekre való eljutáshoz is sokaknak jelent alternatívát a bérelhető bicikli.

A tavaszi és nyári hónapokban a Margitsziget és környéke kiemelkedően népszerű a Bubit használók körében: 2023-ban a Jászai Mari tér és a Margitsziget volt a két legforgalmasabb MOL Bubi-állomás. Egyértelműen látszik az is, hogy a kiemelkedő kerékpáros infrastruktúrával rendelkező környékeken található, nagy forgalmú lokációkat is előszeretettel használják a bubizók, így például a kiskörúti és az Üllői úti kerékpársáv kereszteződésében található Kálvin tér, a nagykörúti kerékpársávhoz közeli Blaha Lujza tér, az Oktogon, a Rákóczi tér, valamint a Szent Gellért tér és a Batthyány tér is forgalmas.

A TOP 10 legforgalmasabb állomás forgalmi (felvétel / leadás) adatokkal együtt 2023-ban:

Jászai Mari tér – 115 687

Margitsziget – 108 378

Corvin sétány – 98 793

Blaha Lujza tér M – 91 069

Kálvin tér – 86 232

Fővám tér – 85 873

Oktogon – 80 852

Szent Gellért tér – 76 566

Batthyány tér – 75 091

Rákóczi tér – 74 560

A környezetnek is jót tesz

A MOL Bubit használók havonta több mint 90 ezer kg CO2-kibocsátást** spórolnak meg, 2023-ban pedig összesen több mint ezer tonna károsanyagtól mentették meg Budapestet.

A MOL Bubinak a fővárosiak körében komoly szemléletformáló hatása van. Évről évre egyre többen ismerik fel, hogy kerékpárral közlekedni nemcsak kényelmes és gazdaságos, hanem sokszor – főleg a hagyományos közösségi közlekedési módokkal kombinálva – gyorsabb, mint autóval araszolni a forgalmi dugóban. Budapest jelentős részben a MOL Bubi közvetett hatására egyre többen közlekednek saját kerékpárral is.