Nagy a baj: brutál dárgulás várható 2024-ben a magyarok egyik kedvenc üdülőhelyén

Decemberben az inflációs ráta 64,8 százalékra emelkedett Törökországban az előző év azonos időszakához képest. Az áremelkedés mértéke október és november között enyhén, 3,43%-ról 3,28%-ra csökkent, de a számok továbbra is. Becsléseik szerint a fogyasztói árak éves szinten 129,27%-kal emelkedtek novemberre. A közelmúltban agresszív kamatemelést vetettek be egy utolsó kísérletként arra, hogy helyrehozzák az ország hosszú évek óta tartó hagyatlását, amely miatt sok töröknek nehézséget okoz az élelmiszerek és más alapvető tételek megvásárlása.

Törökország a világ egyik legnépszerűbb nyaralási célpontja a magyarok körében is, és globális összehasonlításban a negyedik leglátogatottabb ország.

Jelenleg azt látjuk, hogy a törökországi foglalások továbbra is magas szinten vannak. Ha azonban az áremelkedések folytatódnak, az ország versenyképessége csökkenhet

- foglalta össze Bernd Eisenstein, a Német Turisztikai Kutatóintézet igazgatója a helyzetet.

Az nem várható, hogy az iparág idén összeomlik, igaz, a nyaralóknak mélyebben kell majd a zsebükbe nyúlniuk, mint a korábbi években. Ennek oka, hogy a török líra árfolyama folyamatosan zuhant az euróhoz viszonyítva, az árak viszont gyorsan emelkednek.

Belépődíj

A külföldi turisták mostantól csak belépődíj ellenében léphetnek be az isztambuli Hagia Sophia nagymecsetbe. A 2020-ban mecsetté nyilvánított épület bejáratánál ezentúl külön sorba kell állniuk a külföldi látogatóknak, illetve azoknak, akik imádkozni mennek. A török kulturális és idegenforgalmi minisztérium közlése szerint a belépődíj 25 euró, azaz 9500 forint. A belépődíjat minden előzetes hírverés nélkül, váratlanul vezették be. Az AFP úgy tudja, hogy a külföldi állampolgárságú muszlim zarándokok is kötelesek belépődíjat fizetni.