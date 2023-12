Ez lehet 2024 slágerországa? Így utazhatsz jövő nyáron hihetetlenül olcsón

A 203-as év igazi felpattanás volt a turizmus számára, igaz, sokan nyögték még a pandémia utóhatásait. Mi, magyarok is szívesen utaztunk nyáron külföldre, főként már jól ismert, jó ár-érték arányú helyekre, holott számos olyan pontja van még Európának, ahol nincs tömeg, olcsó és nem mellesleg gyönyörű. Utazási irodák ajánlatai és utazási szakértők előrejelzései közül szemezgettünk, hogy kiderüljön, melyik lesz 2024 slágerországa.

A 2023-as év jelentős mérföldköve volt a turizmusnak, holott számos úti cél és vállalkozás még mindig a Covid-19 hatásait nyögte. Bár a helyreállás sebessége régiónként nagyon eltérő, a várhatóan azért 2024 végére befejeződik, még azokban az országokban is, amelyek csak nemrégiben oldották fel az utazási korlátozásokat.

Mindez azt jelenti, hogy a desztinációk most ismét a járvány előtti kérdésekre fordíthatják figyelmüket, például annak meghatározására, hogy milyen utazásokat kívánnak népszerűsíteni. Megváltozott azonban az a kontextus, hiszen azt most geopolitikai események, a technológiai fejlődése és a fenntarthatósággal kapcsolatos aggodalmak alakítják főként. A "növekedés mindenáron" elv ma már nem életképes – áll a Forwardkeys összegző tanulmányában.

Itthon persze még mindig a jó ár-érték arányú utak a legnépszerűbbek, ugyanakkor a fiatalabb, már önálló keresettel rendelkező generációk számára egyre fontosabbak a fenntarthatósági szempontok is az úti céljaik kiválasztásakor. A szektor szereplői, köztük az utazási irodák pedig igyekeznek kellő rugalmassággal kiszolgálni a változó igényeket.

Nézzük, mit kínálnak az irodák2024 nyarára az irodák és melyek a feltörekvő desztinációk. A Kartago Tours nyári ajánlatait már lehet foglalni, egészen komoly kedvezményekkel, árgaranciával. az Ő kínálatukban szerepel természetesen a Török Riviéra, 208 100 Ft/fő-től, Mallorca 287 800 forinttól, Rodosz 189 000 forinttól, Tunézia 226 400 forinttól elérhető.

Az Invia Antalyaba 175 571 forintért is árul már utakat 2024 nyarára, Egyiptomba, Hurghadára 99 982 forinttól, az Egyesült Arab Emírségekbe 289 523 forinttól.

Az Utazom.com-mal Ciprusra 269 426 forintért is utazhatunk, igaz ez még csak az előszezon, Koefura 148 958 forintért, Bulgáriába pedig akár már 93 291 forintért – de azért érdemes utánamenni a részleteknek.

Az IBUSZ-nál 2024. március 31-ig előfoglalási árakon, 7 – 30%-os kedvezménnyel választhatjuk ki az utakat, például Krétára 307 410 Ft/fő áron, Korfura 185 010 forintért, a spanyolországi Cosra Bravan 4 csillagos szállodában most lefoglalva 311 010 forintért tölthetünk el egy hetet.

A Neckermann Törökországba, Krétára, Rodoszra, Korfura, Ciprusra, Mallorcára, Máltára, Tenerifére is ajánl már utakat 2024 nyarára.

Előfoglalás? Last minute?

Egyre fontosabbak az előfoglalások. Volt olyan időszak, nagyjából 10 évvel ezelőtt, amikor a last minute ment, mostanra azonban sokkal fontosabb lett, hogy időben foglaljon az ember – mondta el Taskár Tamás, a TUI hazai sales managere. Valóban sokkal jobb árat tud biztosítani egy utazásszervező ebben az esetben, hiszen jellemzően a szálláshelyek adják a kedvezményeket, és ez döntő tétel az utazási csomagban.

Adott esetben persze last minute-ben is ki lehet fogni jó ajánlatokat, de ha valaki kifejezetten pl. Törökországba szeretne utazni, és azt is tudja, hogy mikor lesz szabadságon, akkor nem szabad arra várni, hogy majd indulás előtt két héttel beesik egy jó ajánlat. Persze akinek mindegy, hogy Mallorca vagy Kréta, ő találhat megfelelő utat az utolsó pillanatban is.

A Török Riviérán, a horvát partokon túl

Habár itthon még mindig Törökország, Horvátország és Görögország a legnépszerűbb, ha nyári vakációról van szó, utazási szakértők összeállították, melyek lesznek a legnépszerűbb úti célok az előttünk álló évben – ebből szemezgetünk most, főként azokra koncentrálva, melyek egy átlagmagyarnak is könnyen elérhetőek. Rengeteg olyan feltörekvő hely van a listán, amelyek a jövőben még több turistát vonzhatnak.

Párizs

Párizst persze nem kell bemutatni az utazóknak, örök sláger, jövőre azonban még a szokásosnál is nagyobb tömeget várnak: az olimpiát 2024. július 26. és augusztus 11. között rendezik meg. Így akit a sport annyira nem érdekel,

Szlovénia

Szlovénia egyre népszerűbb nem csak itthon, de például már az amerikai utazók is felfedezték maguknak, mint olyan úti célt, amelyben az európai nyaralások minden elképzelhető varázsa megvan: macskaköves kis faluk, nagyszerű borok, izgalmas építészeti örökség, barátságos helyiek. És mindezt úgy nyújtja, hogy a tömegturizmus még nem érte el. Emellett jelentősen olcsóbb, mint Franciaország, Olaszország vagy Horvátország.

Vietnám

A COVID-járvány kitörése előtt Vietnám hihetetlenül népszerű turisztikai célpont volt Délkelet-Ázsiában, és úgy tűnik ismét az élre kíván törni. Az ország nagy összegeket fektetett be új repülőterekbe, és nemrég kapta meg saját Michelin-kalauzát, amelyben 103 éttermet emelt ki, és négyet közülük csillaggal jutalmazott. Tekintettel arra, hogy továbbra is az egyik legmegfizethetőbb úti cél Délkelet-Ázsián belül, a Vietnámba utazóknak lehetőségük van arra, hogy tartalmas napokat töltsenek el itt, anélkül hogy aggódniuk kelljen a költségek miatt.

Guadalajara, Mexico

Mexikóváros az elmúlt években szó szerint megtelt, részben a digitális nomádok áradata miatt, de az utazók már kezdenek ráébredni, hogy Mexikó belseje mennyi izgalmat kínál. Szakértők szerint Guadalajara 2024-ben is menő úti cél lesz, Ciudad de Mexico városi báját kínálja, de megőrizte a helyi vidéki Báját és árfekvését. Finom ételek, kézműves mesterek, izgalmas építészet, színvonalas programok és szívélyes emberek várják az utazókat.

Tromsø, Norvégia

Az utazók számára, akik 2024-ben egy különlegesebb úti célra vadásznak, a norvégiai Tromsø biztosan a látókörükbe kerül. A város hírnevét az északi fénynek köszönheti. A jövő év a csillagászati események szempontjából az egyik legjobbnak ígérkezik, a napfogyatkozástól kezdve a többszörös meteorrajokig, így sok utazó reméli, hogy ezt a varázslatos fényjátékot is láthatja majd ott. De Trosmø még ennél is többet kínál, a kutyaszánhúzástól a bálnafigyelésig, így tökéletes hely egy sarkvidéki kalandhoz.

Menorca, Spanyolország

Lényegesen kevesebb a turista itt, mint testvérszigetén, Mallorcán, Menorca elsősorban az USECO-listán szereplő bioszféra-rezervátumáról és bronzkori építményeiről ismert. Menorca békés és nyugodt szigethangulattal rendelkezik, és kétségtelenül csendesebb, mint néhány közeli nagytestvére. Előrejelzése szerint ez a csendesebb sziget a többnyire érintetlen partvidékével, bájos helyi boltjaival és kiváló étel- és borkínálatával egyre feljebb fog kerülni az utazási listákon.

Tirana, Albánia

Európa 2024-ben is forró pont lesz, különösen Olaszország és Írország, azonban egyre több utazó reméli, hogy a tömegek elől olyan országokba látogathat el, ahol elviselhetőbb az időjárás, kevesebb a turista, mint amilyen például Albánia és Észak-Macedónia.Albánia valóban nem szerepel az utazók mentális térképén, legalábbis még nem. Éppen ezért egy olyan hely, mint Tirana ideális úti cél lehet azok számára, akik valami nagyon másra vágynak.

A legtöbb ember még nem fedezte fel, de a repülőjáratok és a turisztikai infrastruktúra már rendelkezésre állnak, és az olyan trendi európai úti célokhoz képest, mint Olaszország, Görögország vagy Portugália, kisebb a tömeg. Az Albán Riviéra gyönyörű strandjai és a szerényebb költségek miatt remek olcsó nyári úti cél. Hihetetlen történelmi városokat kínál felfedezésre, és egy virágzó fesztiválszcénát, amelynek eseményei a globális zenei naptárban is helyet kapnak.

Wroclaw, Lengyelország

Lengyelország egyre népszerűbb úti cél lesz az utazók körében, és bár Wroclaw (Boroszló) megmaradt a híres lengyelországi úti célok, Krakkó, Varsó és Gdansk árnyékában, előrejelzések szerint 2024-ben egyre népszerűbb lesz, különösen a költségtudatos utazók körében. Wroclaw a régió legjobb konyháját, éjszakai életét és gnómvadászatát kínálja rendkívül kedvező áron. Lengyelország abszolút csemege a történelemrajongók számár, ráadásul minden utazótípus számára változatos tevékenységeket kínál.

Amszterdam, Hollandia

A nyári olimpiai játékoknak otthont adó Párizs más közeli, európai úti célokat is népszerűvé tehet, mivel a jegyet nem váltók igyekeznek elkerülni a tömeget. Arra számítanak a szakértők, hogy Amszterdam lesz az olimpia nagy nyertese, hiszen mindaz, amit ez a város a múzeumok, az építészet, a kultúra és a csatornasétahajózás terén kínál, egyedüli. Kiemelte a város sörszcénáját, mint a francia bor frissítő alternatívája, és a híres csatornalabirintust, mint a Szajna bájos és festői helyettesítőjét.

Grúzia

Európa és Ázsia közé beékelődve Grúzia olyan, mint egy gyönyörűen megírt könyv, amely az elejétől a végéig leköt. Tbiliszi, a főváros, a kultúrák olvasztótégelye a maga változatos építészetével és kanyargós, macskaköves utcáival. Grúzia igazi varázsa azonban az érintetlen természetben rejlik - gondoljunk csak a hófödte hegycsúcsokra, a zöldellő szőlőültetvényekre és a lenyűgöző Fekete-tenger partvidékére. Ez a kevéssé ismert úti cél jövőre még népszerűbbé válik. Grúziában találkozhatunk a legmelegebb és legkedvesebb vendégszeretettel, gazdag a kultúrája és a csodálatosak az ételek. Emellett minden borkedvelő imádni fogja a grúz borokat. Változatos tájegységekkel rendelkezik, így tökéletes úti cél a túrázáshoz és a kempingezéshez, de a számtalan gyógyfürdőhelyen a magyarok biztosan otthon érzik majd magukat.

Szardínia, Olaszország

Szardíniát egy felfedezetlen gyöngyszem. A Fehér Lótusz című sorozat idén talán tömegeket küldött Szicíliába, de 2024-ben eljön Szardínia ideje. Lenyűgöző strandjaival, elképesztő ételeivel és egyedi, büszke szardíniai kultúrájával ez a sziget a következő olasz hotspot. Az olasz utazók minden évben Szardíniára özönlenek nyaralni, így a turisztikai infrastruktúra nagyszerű, miközben mégis nagyon autentikusan olaszosnak mind a mai napig.