Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2023. december 23.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2023. december 23., szombat.

Névnap

Viktória

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 381.19 Ft

CHF: 404.58 Ft

GBP: 439.7 Ft

USD: 346.14 Ft



Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2023. december 22.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 51. héten emelkedő számsorrendben a következők:

4, 6, 12, 31, 38



Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2 találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2 találat: 1 db

4+1 találat: 17 db

4-es találat: 34 db

3+2 találat: 32 db

3+1 találat: 797 db

2+2 találat: 436 db

3-as találat: 1812 db

1+2 találat: 2145 db

2+1 találat: 10254 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 15750 Ft

MOL: 2822 Ft

RICHTER: 8700 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2023.12.24: Nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható, csak átmeneti szakadozások lehetnek a felhőtakaróban. Helyenként számíthatunk esőre. A nap első felében az északi, északkeleti országrészben, illetve a hegyekben néhol havas eső, hó is hullhat. Sokfelé megélénkül, főleg hazánk északkeleti felén megerősödik a nyugati, délnyugati szél. Hajnalban általában 0, +6 fok valószínű, de a havas északkeleti tájakon hidegebb, a szeles vidékeken enyhébb idő is lehet. Kora délután többnyire 7, 13 fok várható, de északkeleten alacsonyabb értékeket is mérhetnek.

2023.12.25: Erősen felhős vagy borult idő várható, majd egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet. Néhol előfordulhat gyenge eső. A nyugati, délnyugati szelet főként az ország északkeleti felén sokfelé erős lökések kísérik. A minimum 2 és 8 fok között várható. A maximum-hőmérséklet 8 és 15 fok között alakul, északkeleten lesz a hidegebb, a déli határ közelében az enyhébb idő.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés Kedvezően alakul a levegőminőség. (2023.12.23. szombat éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

A térségünkben húzódó légtömeghatár miatt váltakozó, meleg és hidegfronthatásra egyaránt lehet számítani. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához. (2023.12.23)

