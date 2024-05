Ez az időjárás kikészítheti a szervezetünket: vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet sokaknál

A hőmérséklet délután 19 és 25, késő este 10, 19 fok között várható. Este csökken a felhőzet, a legtöbb helyen kiderül az ég. Kedden sem érkezik fölénk front, de a hűvösebb hajnalt követő gyors délelőtti melegedés, nagy hőingás sokak számára megterhelő lehet.

Kedden délután napos idő várható a gomolyfelhők mellett. A Dél-Alföldön egy-egy futó zápor, esetleg zivatar nem kizárt. Kevés helyen megélénkül a keleties szél. A hőmérséklet délután 19 és 25, késő este 10, 19 fok között várható. Este csökken a felhőzet, a legtöbb helyen kiderül az ég. A délkeleti határra kis eséllyel besodródhat egy-egy zápor. A Dráva mentén foltokban pára, köd képződhet. A keleties szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 7 és 12 fok között, de a Duna-Tisza közi homokhátságon, az északi völgyekben és a Nyírségben helyenként 5 fok alatt alakul - áll az HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató előrejelzésében.

Kedden sem érkezik fölénk front, de a hűvösebb hajnalt követő gyors délelőtti melegedés, nagy hőingás sokak számára megterhelő lehet, keringési problémák, vérnyomás-ingadozás, szédülés és rosszullét is jelentkezhet. Emellett migrén, fáradékonyság, dekoncentráltság és tompaság is előfordulhat. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet - írja az Időkép.