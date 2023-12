Brutál pénzt keresnek ma a telekocsisok Magyarországon: ennyit kaphat egy átlagos sofőr

Száz kilométeres távolság alatt kilométerenként 44 forint, míg 100 és 300 kilométer között kilométerenként 32 forint a minimálisan elvárt költségtérítés mértéke azok körében, aki egy-egy út erejéig megosztják autójukat idegenekkel – derül ki az Oszkar.com Telekocsi felhasználói körében végzett felmérésből. A platformot használó autósok közel harmada minden alkalommal meghirdeti szabad helyeit, ugyanakkor az utasokkal való egyeztetést, illetve az alkalmazkodási kényszert teherként élik meg a sofőrök.

Jelentős mértékben befolyásolja az utazási távolság azt, hogy mekkora összegért éri meg az autósok számára megosztani másokkal járművüket – derül ki az Oszkár Telekocsi felméréséből. A kutatás során a platformot használó autósok a 100 kilométer alatti távolság esetében kilométerenként - az összes utas hozzájárulását figyelembe véve - minimum 44 forintos költségtérítésért „hajolnak le”, vagyis ekkora összegért már megéri nekik, hogy utasokat is szállítsanak. A 100 és 300 kilométer közötti távolság esetében ez a minimális összeg 32 forintra csökken, ugyanakkor érdekes módon, ha 300 kilométernél hosszabb utazásról van szó, akkor ismét emelkedik a minimális tétel, kilométerenként 36 forintra, igaz az Oszkár Telekocsiplatformját használók közül kevesen indulnak ilyen hosszú útra.

A kutatás ugyanakkor arra is rámutatott, hogy a fent említett elvárt mértéknél jóval magasabb összeget tartanának méltányosnak a telekocsi rendszerben autójukat megosztók. A 100 kilométer alatti utak esetében - szintén az összes utast tekintve - ez kilométerenként 60 forint lenne, a 100-300 kilométer közötti utazások esetében 45, míg az ennél is hosszabbaknál 39 forint.

Az Oszkár szolgáltatását autósként használók közel harmada jelezte a felmérés során, hogy minden adandó alkalommal meghirdeti a platformon a szabad helyeket járművében, 56 százalékuk ugyanakkor elismerte, hogy előfordul, hogy lennének ugyan szabad helyek, mégsem hirdeti meg azokat. A kutatás szerint az idegenek autóba történő befogadásával kapcsolatban a legnagyobb akadályozó tényező az utasokkal való egyeztetés időigénye, a ki- és beszállóhely megbeszélése, valamint az esetleges várakozás. Szintén sokakat elriaszt a telekocsizástól az, hogy nem akkor tudnak elindulni, amikor számukra a legalkalmasabb, hanem alkalmazkodniuk kell másokhoz.

Az Oszkár platform fejlesztése során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy minél jobban kiszolgáljuk a felhasználókat és megoldásokat keressünk a problémáikra. Ennek megfelelően a korábbi értékelések alapján nagyon jó szűrési lehetőségek – például utas megbízhatósága, pontossága, stb. - vannak, amelyek alapján az autósok nagyobb eséllyel tudják elkerülni azokat, akikkel nem szívesen utaznának együtt. Emellett érdemes azzal is tisztában lenniük a járműtulajdonosoknak, hogy nálunk akár az utolsó pillanatban is hirdethetnek, amikor már jobban látják, hogyan alakul a napjuk, és így is lehet még utasuk, mert sokan foglalnak maguknak helyet szintén utolsó pillanatban

– mondta el Prácser Attila, az Oszkar.com Telekocsi szolgáltatás társalapítója.

A felmérésből az is kiderült, hogy az autójukat másokkal is megosztók meglehetősen vegyesen gondolkodnak arról, hogy mennyire valós kockázat az, hogy az utasok kárt tesznek járművükben. Valamivel több, mint 44 százalék azok aránya, akik egyáltalán nem, vagy csak nagyon kevéssé tartanak ettől, ugyanakkor 31 százalék szerint nagyon is kell emiatt aggódniuk. A kérdőívet kitöltő autósok többsége biztos abban, hogy megkapja a neki járó összeget, több mint 54 százalékuk nem tart attól, hogy ez elmarad, és mindössze 20 százalékuk szerint magas annak a kockázata, hogy nem fizetnek a velük utazók.

A kutatás arra is rámutatott, hogy alapvetően pozitívan élik meg a telekocsis utakat az autósok. Kétharmaduk jelezte ugyanis, hogy szuper, vagy nagyon jó élmény szokott lenni a közös utazás.

A jellemzően forgalmas időszakok, azaz a nyári szabadságok és az év végi ünnepek között rendszerint tapasztalunk némi visszaesést az utasok számában. Idén viszont a vonatpótlások látványos forgalomnövekedést hoztak, ugyanis rengetegen választották megosztott autózás alternatíváját a pótlóbuszok helyett. Ennek köszönhetően az év második felében az autósok nagyobb eséllyel tudtak annyi útköltséget megtakarítani, amiért már megérte nekik lehajolni és meghirdetni szabad helyeiket. Több utastól nagyobb eséllyel jött össze az általuk minimálisan elvárt hozzájárulás, ami kompenzálta őket a kutatásban is kimutatott aggályokkal szemben

– nyilatkozta Prácser Attila.