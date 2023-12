Kiadták a másodfokú riasztást: nincs tovább, rettenetes idő tarolja le ismét az országot

Ónos eső veszélye miatt másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki Zala, Somogy és Baranya vármegye területére vasárnapra az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Ahogy azt már a Pénzcentrum megírta a holnapi napra ónos eső figyelmeztetést adtak ki több vármegyére is. Mostanra azonban már 3 vármegyére is narancsriasztás, azaz másodfokú riasztás került kiadatásra holnapra. Míg az északkeleti, északi országrészben főként havazás várható, addig délebbre egyre inkább a havas eső, eső válik jellemzővé, de elsősorban a hajnali, kora délelőtti órákban a Dunántúlon, annak is elsősorban a déli és nyugati felében átmeneti ónos eső is valószínű. A tartós, többórás ónos eső veszélye miatt vasárnapra Baranya, Somogy és Zala vármegye területére másodfokú figyelmeztetést adtak ki.