Óriási rekord dőlhet meg a magyar állatkertekben 2024-ben: kígyózhatnak a sorok a kasszáknál

Az utóbbi években nagy drágulás érte el a magyarországi állatkerteket. A koronavírus járvány okozta visszaesésből sikerült az intézményeknek talpra állniuk, hamarosan azonban az energiaárak és a magas infláció ismét nagy kihívást jelentett az állatkerteknek. A Pénzcentrum friss körképében arról kérdeztük a hazai intézményeket, hogy az elmúlt egy évben hogyan alakultak a látógatószámok, milyen tapasztalataik vannak az elmúlt év válságairól és mik a kilátások jövőre. Természetesen arra is kiváncsiak voltunk, hogy az egyes állatkertekbe milyen új jövevények érkeztek, születtek az elmúlt évben, illetve melyik állat most a legnagyobb kedvenc.

A Pénzcentrum állatkerti körképében megszólalt a debreceni Nagyerdei Kultúrpark Állat- és Növénykertje, a győri Xantus János Állatkert, a Nyíregyházi Állatpark (Sóstó Zoo), és a Szegedi Vadaspark is. Megosztották lapunkkal tapasztalataikat az elmúlt évekből, beszámoltak a látogatószámok alakulásáról, és azt is elárulták, melyik lakók a legnépszerűbbek.

Debrecen

A debreceni Nagyerdei Kultúrpark Állat- és Növénykertje lapunk megkeresésére azt közölte, hogy a 2015 óta emelkedő tendenciát mutató látogatottságuk 2020-ban jelentős mértékben, csaknem negyedével esett vissza a koronavírus-járványhelyzet miatti kényszerű zárvatartás és a lakossági bizonytalanság miatt érezhetően csökkenő látogatási kedv következtében. A 2021. májusi újranyitás után azonban már sikerült ismét elérniük a 2019-es látogatószámot, a tavalyi évben pedig 20 éves rekordot döntöttek: 172 ezer látogatóval.

Idén a pandémia idejénél magasabb, de a tavalyi csúcs alatti éves látogatottságra számítunk a látogatóközönségünket érintő nehéz gazdasági helyzet miatt

- nyilatkozta a debreceni állatkert a Pénzcentrumnak, részletezve azt is, hogy idén az intézmény rezsijének fedezése mintegy 150 millió forintos többletköltséget jelentett. Továbbá a takarmány-, építőanyag- és műszaki alapanyagárak emelkedése is fokozott terhet róttak üzemeltetésre.

Látogatottságunkon egyértelműen meglátszik, hogy az inflációval járó általános áremelkedés következtében kevesebben engedhetik meg maguknak, hogy igénybe vegyék az általunk nyújtott kikapcsolódási lehetőségeket – sajnos annak ellenére, hogy folyamatosan igyekszünk egyre értékgazdagabb programot kínálni

- közölte lapunkkal a Nagyerdei Kultúrpark Állat- és Növénykert. Ugyanakkor jövő évben a kedvező energiaszerződések megkötése nyomán a rezsiterhek enyhülésére számítanak, és nagyon bíznak abban, hogy szolgáltatásaink fejlesztésével és bővítésével sikerül majd elérniük 2022-es látogatószámukat.

Győr

A győri Xantus János Állatkert hasonló fellendülésről számolt be a koronavírus világjárványt követően. Lapunk kérdésére azt nyilatkozták: a pandémia után minden idők csúcs évét zárták 164 ezer látogatóval. Ennek hátterében az intézmény szerint a saját kommunikációs csatornák tudatos kihasználása, újak létrehozása, a folyamatos fejlesztések állhatnak, illetve az intenzív kommunikációs nyitás Szlovákia irányában. A látogatók közel 40 százaléka Szlovákiából érkezik, a teljes látogatószámban pedig 50 százalék feletti a külföldiek aránya - közölték.

Az energia árrobbanás kezdeti ijedelme után előremenekült az állatkert már a tél beállta előtt. Az állatok átteleltetése új megoldásokra késztette az eredeti elképzeléseket. Visszaálltunk a régi fűtésrendszerre. Ez új vegyestüzelésű kazánház építéseket, a régiek felújítását, üzembehelyezését jelentette. Programok terén is a piacra jellemző zárásokhoz képest, bővítettük a kínálatunkat. Átadtunk egy 700 nm-es csarnokot, ami új teret nyitott a téli állatkerti programoknak. Ezzel 20%-os növekedést tudtunk hozni az állatkert téli látogatószámában

- fejtette ki lapunk kérdésére a győri állatkert. Jövő évi terveik között szerepel a a jelenlegi látogatottság megtartása és annak további növelése. Ezt többek között arculatváltással, új weboldal indításával igyekeznek elérni, illetve az Ausztriából érkező látogatók felé terveznek nyitni 2024-ben.

Nyíregyháza

Lapunk megkeresésére Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark igazgatója, valamint a Magyar Állatkertek Szövetségének elnöke elmondta: a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei intézmény átlagos évet zárt 2023-ban. "Nem volt rosszabb, nem volt jobb év a 2023-as, mint a nagy átlagunk, ugyanakkor nagyon sok szembetűnő dologra lehetett következtetni az idei évből. A pandémiától természetesen jobb volt a látogatottság, de nem volt kiemelkedő, elmaradt a látogatottság a tavalyi évünkhöz és pláne a csúcsévünkhöz, a 2019-hez képest is körülbelül 10 százalékkal" - monta el a Nyíregyházi Állatpark igazgatója.

Gajdos László elmondása szerint a magyar vendégek jelentős számban elmaradtak, viszont mivel a Nyíregyházi Állatparknak nagyon sok külföldi látogatója van - elsősorban románok, szlovákok, illetve Ukrajnából is nagyon sokan jönnek, főként a kárpátaljai magyar családok -, részben kompenzálták a magyar lakosság visszafogottságát. A belföldi turizmust tekintve visszaesést láttak, mint a látogatószámban, mind a költésekben.

Elsősorban a román turisták fedezték fel idén most a parkot, az ő látogatottságuk megsokszorozódott. Ugyanakkor az a közel 500 ezer látogató, ami idén várható - hiszen az évnek még nincs vége, és a december nálunk erős időszak szokott lenni -, megnyugtató évzárást tett lehetővé. Így a park stabilan indul neki a következő évnek. Konszolidálódtak az energiaárak is, ez pedig nagy segítséget jelentett nekünk. Viszonylag jó szerződéseket lehetett kötni a jövő évre a gáz-, illetve az államdíj tekintetében. A takarmányárak is visszább estek, úgyhogy gyakorlatilag kezd visszaállni a normális működés

- mondta el lapunknak Gajdos László. A 2024-es tervekre kitérve elárulta, hogy a Nyíregyházi Állatpark speciális helyzetben lesz jövőre, ugyanis addig készül el Magyarország legnagyobb vidéki állatkerti beruházása. Az átadásra a tervek szerint május közepén, pünkösdkor kerül majd sor. A Modern Városok Program keretében megvalósuló jégkorszak-interaktív állatbemutató Európában is egyedülálló lesz összetételét és látványvilágát tekintve. 2024-ben már több mint 700 ezer látogatót szeretnének fogadni, ezzel túszárnyalva a 2019-es rekordévet, amikor 600 ezer látogatójuk volt.

Szeged

A Szegedi Vadaspark a fejlesztései révén pont a pandémia előtt volt népszerűségének csúcspontján, évi 220-230 ezer látogatóval - közölték lapunk megkeresésére. "A járványhelyzet és bezárások után ugyan természetesen nőtt a látogatottságunk, de nem érte el az azelőtti két év eredményét, idén előre láthatóan közel 200 ezer látogatónk lesz. A Vadaspark a működési költségek drasztikus növekedése, és az éves fenntartói támogatás megszűnése miatt kénytelen volt áremelést véghez vinni, ami azzal együtt, hogy a lakosság általános gazdasági helyzete sem lett jobb, a látogatószám csökkenésében jelenik meg. Bár a bevételeink összességében nőttek, az inflációt és a megnövekedett költségek miatt ez nem biztosít nagyobb mozgásteret, így a fejlesztéseink és a karbantartás finanszírozásában a fenntartó önkormányzat támogatására és pályázati forrásokra is támaszkodnunk szükséges" - osztották meg a tapasztalataikat a Pénzcentrummal az elmúlt év kihívásai kapcsán.

A Szegedi Vadaspark jelenleg már önfenntartó: a látogatói jegybevételek és egyéb látogatottsággal összefüggő bevételek (vállalkozási tevékenység, területbérletek) jelentik túlnyomó részben bevételét. Így főkétn az ország és a régió lakosságának gazdasági helyzete, hogy mennyi pénzt tudnak szánni a szabadidős tevékenységekre, határozzák meg a bevételt, az energia- és takarmányárak, a bérköltségek alakulása pedig a kiadásaikat - fejtették ki.

Jelenleg forrás hiányában csak kisebb léptékű fejlesztéseket tudunk véghez vinni, jövőre például egy kalandparki/gyerekzoo résszel kívánjuk bővíteni a Vadaspark kínálatát. A szűkös lehetőségekhez képest igyekszünk a maximumot kihozni, hogy a vonzerőnket szinten tartsuk, illetve növelni tudjuk. Természetesen bízunk abban, hogy pályázati forrásokhoz juthatunk, amelyekkel nem csak a látnivalók sorát bővíthetjük, hanem az állatkert működését szolgáló háttérinfrastruktúra egyre szükségesebb fejlesztését is véghez tudjuk vinni

- közölte a vadaspark.

Új jövevények, legnagyobb kedvencek

Arról is érdeklődtünk az állatkerteknél, milyen új jövevényeket fogadott be az intézmény, illetve születtek 2023-ban. A Szegedi Vadaspark közel 200 fajból álló, ritka és veszélyeztetett fajokban bővelkedő gyűjteményében folyamatosak a változások: idén közel 100 kis állat látta meg itt a napvilágot, ritkaságok (mint pl. pápua szarvcsőrű madár, pápaszemes pingvin vagy zerge) éppúgy, mint közismert állatkerti kedvencek (pl. szurikáta, kétpúpú teve, Bennett-kenguru). "Jövőre is tervezünk új, és várhatóan nagyon népszerű fajokat bemutatni a látogatóinknak, egyfajta tavaszi meglepetésként" - tájékoztattak.

A győri állatkertben 2022 novemberében született meg a csimpánz csapat legifjabb tagja, Nadin, mely az állatkert dolgozóit is meglepetésként érte. Ő azóta is nagy népszerűségnek örvend a látogatók körében - válaszolták. Népszerűségi sorrendben elárulták az idén született állatok rangsorát is:

pingvin fiókák, szamár csikók, kenguru kölyök, kétpupu teve, fakó lóantilop borjú, kis marák, láma csikó, apella kölykök, és a mókusmajom kölykök.

Az idén újonnan érkezett állatok rangsora pedig:

flamingók, agapornis (törpepapagáj), kínai papagáj, szakállas agámák, kenguruk, törpe víziló, és a kétpupu tevék.

A debreceni állatkert az idei évben szintén sok jelentős gyűjteményi gyarapodást megélt, amelyek közül kiemelték a korábban sosem tartott és a természetben fokozottan fenyegetett kéktorkú arák, krokodilfarkú bütykösgyíkok és vietnámi barlangi gekkók érkezését. Végre ismét látható a gyermekek egyik nagy kedvence, a kapibara is.

Idei szülötteink közül egyértelműen az első debreceni vöröspanda-kölyök, a nagyközönség által elnevezett Mei volt a legjobban várt és a legnagyobb érdeklődés övezte jövevény

- közölték lapunkkal.

A Nyíregyházi Állatparkban idén született egy Mishmi takin borjú; több ritka, kipusztulás szélén álló fehér-fekete vari (Varecia variegata) kölyök; fekete hattyú fiókák, három észak-kínai leopárdkölyök, négy szürkenyakú koronásdaru (Balearica regulorum), nagy mara (Dolichotis patagonum) kölykök, négy ázsiai kiskarmú vidrakölyök és bővült a sivatagi rókák családja is. A sivatagi rókák igazi "cukiságbombák". Annak ellenére hogy a világ legkisebb rókái, a füleik hatalmasak, így mintha mesebeli lények lennének - írja az állapark honlapja.

2023-ban már látható az Ukrajnából mentett oroszlánkölyök is, melynek párja a kifutón egy Miskolcon született nőstény lett. Csehországból érkezett egy vörös hiúz pár is, illetve múlt hónapban költözött be az óriási méretekkel rendelkező, több mint 600 kg-os Kodiak medve: Taquka. Ő az eurázsiai barnamedve társával együtt érkezett a svédországi Orsa Ragadozó Parkból. Továbbá beköltöztek a Jégkorszak Interaktív Állatbemutató első lakói, a Humbolt-pingvinek is.

Sokat drágultak a belépők

A KSH adatsora szerint a 2022 második felében kezdődött az állatkerti belépők jelentős drágulása. Egészen addig egy gyermek belépője nagyjából egy multiplex mozijegy árával volt azonos, 2022 júliusától viszont egyik hónapról a másikra több mint 30 százalékos drágulás ment végbe. A mozijegyek azóta sem drágultak hozzá az állatkerti belépőkhöz, bár áremelés a filmszínházakban is történt.

A múzeumok drágulása sokkal egyenletesebben következett be a grafikon szerint - ez azért is lehet így, mert sokkal több múzeum van az országban, mint mozi vagy állatkert - viszont az áremelkedés mértéke hasonló volt. A mozijegyek ára 2023. októberre egy év alatt 13,6 százalékkal, a múzeumbelépők 19 százalékkal, az állatkerti belépők 19,5 százalékkal nőttek. Ennek hátterében pedig nem más áll, mint amit lapunknak elmondtak az intézmények: nemcsak az energiaárak jelentettek kihívást az állatkerteknek, hanem többek között a takarmányok drágulása is. A jövő évre viszont bizakodóan tekintenek az intézmények: az infláció mérséklődésével a magyar látogatók is vsszatérhetnek hozzájuk.