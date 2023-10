Elkészült a vizsgálat a Balaton vízminőségéről: erre jó ideje nem volt példa a tóban

Az idén nyáron kimondottan kedvezően alakult a Balaton vízminősége a HelloVidék cikke szerint. Többek között erről is beszámolt a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) legutóbbi ülésén, ahol elhangzott: a tó nyíltvizében sem az algák mennyisége, sem az összetétele nem volt kifogásolható ebben az időszakban.

A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet beszámolója szerint idén még partközeli, úgynevezett lokális algavirágzások sem fordultak elő – írja a HelloVidék. "Hogy ez miért fontos? Gondoljunk csak a 2019-es idegenforgalmi szezonra, amikor kis túlzással mindent beborított a túlburjánzó alga a magyar tenger partján, ami bizony könnyen kettétörheti a nagyrészt idegenforgalomból élő települések szezonját. Ezért is kiemelten fontosak az algavirágzáshoz kapcsolódó kutatások, amiben a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet az élen jár. A szakemberek többek között azt vizsgálják, melyek azok a fizikai és kémiai körülmények, amelynek hatására megjelenhetnek az algák, milyen terhelés hatására szabadulhat fel a tó üledékéből foszfor és hogyan kerülhet a vízoszlopba, előidézve az algák szaporodását – írja a lap.

A kutatásaink alapján jól látszik, hogy a hetvenes-nyolcvanas évek végétől 1994-ig magasan a határérték felett volt az algák mennyisége. Ezután, 2019-ig egyre jobb és jobb lett a Balaton vizének minősége, amikor aztán jött a „hidegzuhany” és újra magas számban jelentek meg az algák. A 2019-es évet egyfajta sokkhatásként éltük meg, de ezt követően már nem mértünk drámai mértékű változásokat. Sőt, az elmúlt két évben már messze a határértéket jelző piros vonal alatt maradt az algavirágzás mértéke. Olyannyira, hogy az idei évben nagyon kedvezően alakult az algásodási állapot. A szeptemberi mérések idején már a csúcsérték is csökkenni kezdett. A jelenség területét nézve a főbb arányok nem változtak: továbbra is Szigligeten és Keszthelyen van a legtöbb alga, míg a siófoki medencében a legkevesebb

– foglalta össze a lapnak a több mint fél évszázadot „alga-ügyben” előadásában Vörös Lajos, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kutató emeritus professzora.

A szakember a konklúziójában kiemelte: 2023-ban határozottan kedvezően alakult a Balaton vízminősége, a tó nyíltvizében sem az algák mennyisége, sem az összetétele nem volt kifogásolható. Sőt, idén még partközeli, lokális algavirágzások sem alakultak ki. Vörös Lajos úgy véli, hogy előfordulhat az, hogy a tó nagy nyílt víztömegében nincs is semmiféle gond, inkább a part mentén alakulhatnak ki kedvezőtlen állapotok, ahogy arra tavaly is jó példát láttunk. Ahogy arra emlékeztetett, idén is elkezdődött egy kicsit, de aztán megállt ez a tendencia.

Amennyiben szeretnél többet megtudni a Balaton vízminőségéről, akkor kattints a HelloVidék cikkére, és olvass tovább!