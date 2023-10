Kiadták a riasztást: lesz itt égszakadás, földindulás - mindössze 5 vármegye ússza meg

Délnyugat felől több hullámban érkezik csapadék, az eső, záporeső mellett zivatarok is előfordulhatnak a Dunántúl déli és keleti tájain, a Duna-Tisza közén és az Északi-középhegységben - írja honlapján az Országos Meteorológiai Szolgálat. A zivatarokat viharos (60-90, egy-egy helyen akár > 90 km/h) széllökések kísérhetik.

Arról is tájékoztattak, hogy a délnyugati megyékben rövid idő alatt (1-3 óra) a lehullott csapadék mennyisége lokálisan meghaladhatja a 20-40 mm-t. Arrafelé a napi csapadékösszeg területi átlagban is 20 mm környékén alakulhat.

Elsőfokú riasztás van érvényben zivatar miatt 14 vármegyében, nyugaton csak Győr-Moson-Sopron és Vas megye, keleten Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Békés megyék maradnak ki az égi áldásból. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapja.

Baranyában és Somogyban pedig ezen kívül esőzés miatt is kiadták a riasztást: 24 óra alatt több mint 20 mm csapadék hullhat.

Szombaton többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, de főként a Tiszántúlon nagyobb szakadozások, elvékonyodások is lehetnek a felhőzetben. Több hullámban, főként a középső és a nyugati országrészben számíthatunk esőre, záporesőre, néhol az ég is megdörrenhet. Helyenként jelentős mennyiségű csapadék is előfordulhat. Az eleinte még sokfelé erős déli, délnyugati szél fokozatosan veszít erejéből, de zivatarok környezetében továbbra is előfordulhatnak erős, esetleg viharos lökések. A délutáni órákban általában 20 és 26 fok közötti értéket mérhetünk, de a tartósabban csapadékos területeken 17 és 20, a Tiszántúlon 26 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. Késő estére 14 és 22 fok közé hűl le a levegő.

Térségünk fölött található hullámzó frontálzóna miatt mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás - írja az orvosmeteorológiai jelentés.

Az éjszaka folyamán aztán délnyugat felől fokozatosan szűnik a csapadék és a felhőzet is egyre nagyobb területen szakadozik. A hajnali, reggeli órákban főként az északkeleti, északi országrészben még felhősebb lesz az ég, és kisebb eső is előfordulhat. Párássá válhat a levegő, helyenként köd is képződhet. A délies szél néhol megélénkül, egy-egy erős lökés is lehet.

Vasárnap a pára-, ködfoltok, illetve az alacsonyszintű felhőzet feloszlása után jobbára gyengén vagy közepesen felhős idő valószínű. Napközben csak néhol valószínű csapadék. A délnyugati, nyugati szél eleinte többfelé megélénkül, majd mérséklődik a légmozgás. A délutáni órákban 15, 24 fokra számíthatunk, a tartósabban felhős, szélvédett vidékeken lesz a hűvösebb.

Hétfőn a pára, köd, rétegfelhőzet helyenként csak lassan oszlik fel, utána általában napos időre számíthatunk fátyolfelhőkkel. Csapadék nem valószínű. Mérsékelt lesz a légmozgás. A hajnali 3, 11 fokról 13 és 23 fok közé emelkedik a hőmérséklet, a szélvédett északkeleti részeken mérhetik az alacsonyabb értékeket.