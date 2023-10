Rengeteg magyar utazó csomagja tűnhetett el: megszólalt a Ryanair, ez már nem tréfa

A repülőn való csomagszállítás gyakran az utazásunk egyik legstresszesebb részét jelenti, egy sor kérdést felvet. A Ryanair ezért összeállított egy listát arról, hogy mit érdemes észben tartanunk a csomagokról, hogy azok ne jelentsenek többé stresszfaktort senkinek.

A repülőn való csomagszállítás az utazás egyik legstresszesebb része, komoly kihívásokat jelenthet. „Megfelel ez a táska a követelményeknek? Át fogják engedni ezt a krémet a biztonsági ellenőrzésen? Hogyan lehet szállítani a babakocsit?” – rendre ilyen vagy ehhez hasonló kérdéseket teszünk fel magunknak, melyek megválaszolása mindig elég időigényes feladatnak bizonyul. Márpedig időből az utazás előtti pillanatokban általában elég kevés van.

Ezért annak érdekében, hogy gördülékenyé váljon az utazás, a Ryanair összeállított egy listát azokról a tippekről és praktikákról, melyek segítséget nyújtanak abban, hogy csomagjaink többé ne jelentsenek stresszfaktort számunkra.

Becsekkolás

A javasolt becsekkolási idő előtt legalább 6 órával érdemes megérkezni a repülőtérre, amit minden esetben érdemes észben tartani és nem elkésni a reptérről. A Ryanair alkalmazás használatával azonban bőven jut idő mindenre, hiszen a mobilalkalmazáson keresztül az utasok azonnal megkapják beszállókártyájukat és minden információhoz hozzáférnek az útjukkal kapcsolatban. Az alkalmazás elárulja a beszállás megkezdésének időpontját, a kapu számát, de pontos képet ad a repülőtéri helyzetről is. Segítségével az utasok előre értesülhetnek a törölt járatokról vagy a megváltozott indulási időkről.

Megfelelő méretű kézipoggyász

Minden utazó számára fontos a kézipoggyásza, így egy utazás előtt mindig érdemes utána nézni, hogy arra milyen szabályok vonatkoznak. A Ryanair járatain a kézipoggyászok 40 cm x 20 cm x 25 cm méretűek lehetnek, melybe beleszámítanak a táskák fogantyúi és kerekei is. Azért, hogy elkerüljük a stresszes helyzeteket a repülőtéren, emlékezzünk rá, hogy a poggyásznak be kell férnie az előttünk található szék alá.

Stresszmentes biztonsági ellenőrzés

Repülés előtt minden utasnak biztonsági ellenőrzésen kell átesnie. A folyamat felgyorsítása érdekében érdemes a folyadékokat, gyógyszereket és elektronikai eszközöket a csomagunk tetejére pakolni, hogy minden tárgyat könnyedén ki tudjunk venni belőle, hogy a tálcákra helyezhessük őket. Jó ötlet továbbá arról is meggyőződni, hogy a magunkkal vitt folyadék mennyisége nem haladja-e meg az 100 ml-es mennyiséget, hiszen folyadéknak számít a folyékony kozmetikum is. Végül arra is érdemes figyelni, hogy az olyan éles tárgyakat, mint mondjuk a körömreszelők vagy ollók, ne a kézipoggyászba kerüljenek.

Kényelmes utazás gyermekkel

Végül a Ryanair megemlíti: azoknak, akik csecsemővel utaznak, minden esetben lehetővé teszik egy babakocsi vagy autósülés ingyenes szállítását, ám ezeket az eszközöket mindig regisztrálni kell a becsekkolás során.