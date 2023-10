Súlyos döntés: Szlovákia visszaállítja az ellenőrzést a magyar határon

Bár nem véglegesen, de vissza áll az ellenőrzés a szlovák-magyar határon. Az intézkedést az északi szomszédunk belügyminisztériuma rendelte el.

A szlovák kormány szerdán úgy döntött, hogy átmenetileg visszaállítja az ellenőrzést a szlovák-magyar határon – írja a Paraméter.sk. Az ellenőrzés csütörtökről október 14-ig lesz érvényes, a határ teljes hosszán. A szlovák belügy szerint az ellenőrzéseket az aktuális fenyegetettséghez mérten rugalmasan, a biztonsági helyzet alakulásától függően hajtják majd végre.

A szlovák kormány egyébként azzal indokolta az ellenőrzés visszaállítását a magyar határon, hogy így lehet a legjobban csökkenteni a Magyarország felől érkező illegális bevándorlók számát. Szerintük a migránsok Szlovákiát biztonságos országnak tekintik, ahonnan nem fenyegeti őket a schengeni övezetből való kiutasítás veszélye.

Ahogyan arról pár napja a Pénzcentrum is beszámolt, az előrehozott szlovák választásokat követően Zuzana Čaputová köztársasági elnök jelezte, Robert Ficót bízza meg a kormányalakítással. Nem sokkal később a régiúj kormányfő megtartotta első sajtótájékoztatóját is, melyen beszámolt a jövendő terveiről is. Egyebek között bejelentette, hogy egyik első intézkedésként visszaállítják a határellenőrzést a magyar határon. Ez történt meg most.