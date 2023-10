Októbertől újabb európai főváros érhető el Budapestről repülővel

A Wizz Air légitársaság elindította első közvetlen koppenhágai járatát Budapestről.

A Wizz Air légitársaság elindította első közvetlen koppenhágai járatát Budapestről - olvasható a társaság közleményében. Az utazni vágyók október 29-ig heti két alkalommal, október 30-tól azonban napi rendszerességgel repülhetnek közvetlenül a világ egyik legcsodálatosabb tengerparti városába. A jegyvásárlásra a légitársaság weboldalán valamint mobilapplikációján keresztül van lehetőség.

A légitársaság nagy számban bővítette járatait több útvonalon is októbertől. Az egzotikus Abu Dhabi, Hurghada, Madeira és Tenerife mellett Alicante, Madrid és Milánó is könnyebben elérhetővé válik a magyar fővárosból. Emellett a nagy érdeklődésre való tekintettel a Bázelbe és Keflavíkba tartó járatok száma is tovább bővül.