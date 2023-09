Ide menekül a legtöbb magyar az őszi szünetben: nem sajnálják a pénzt a tengerparta sem

Az őszi szünet idejére már 55 különböző országba vettek repülőjegyet a magyarok a Kiwi.com adatai szerint. Az eddigi foglalások alapján a spanyol Alicantébe repülhetnek a legtöbben. A tengerentúli járatok ára alig emelkedett, de az átlagár 33%-kal magasabb, mint tavaly. Idén az őszi szünet alatt átlagosan 140 euróba kerülhet egy repülőjegy.

Több mint másfélszerannyi repülőjegyet foglaltak a magyarok idén szeptember 14-éig az őszi szünetre, mint tavaly ugyanezen időszakban a Kiwi.com adatai alapján. Ráadásul igen színes az utazási paletta, hiszen – csak az eddig leadott foglalások szerint – október 27. és november 5. között 55 különböző országba repülnek honfitársaink.

Spanyolország lehet a legnépszerűbb a magyarok körében, a városok listáját Alicante vezeti. Országok között a második helyen Olaszország, a harmadikon pedig az Egyesült Királyság áll. A foglalási számokban a legnagyobb növekedést tavalyhoz képest Málta, Görögország és Izrael érték el. Törökország is kiemelést érdemel az őszi szünetre vonatkozó listán is, ahogy nyáron is nagy meglepetés volt a népszerűsége. A két kontinensen elhelyezkedő ország tavaly nem szerepelt a legnépszerűbb repülős célpontok listáján ebben az időszakban, most pedig a 13. helyet foglalja el.

Úgy fest, hogy hosszabb időre utazunk el repülővel az idei őszi szünet alatt, mint tavaly.

Az eddigi foglalások alapján 10-ből 4 magyar 4-6 napot tölt választott desztinációján, míg az utazók negyede akár 1-2 hetet is

– osztotta meg az adatok kapcsán Eliška Řezníček Dočkalová, a Kiwi.com ügyfélélményért felelős alelnöke.

A repülőjegyek átlagára 33%-kal magasabb az idei őszi szünet alatt, mint tavaly. Idén 140 euróért vehetünk átlagosan egy repülőjegyet. A rövid, 1500 km-nél rövidebb utak ára emelkedett a leginkább tavalyhoz képest. Míg tavaly 71 eurót kellett fizetnünk, addig idén ugyanez a távolság 97 euró (37%-os növekedés). A közepes hosszúságú, azaz az 1500 és 3999 km közti járatokért tavaly 134 eurót kellett fizetnünk, most ugyanez 145 euróba kerül (8%-os növekedés). Aki a tengerentúlra utazik, annak idén sem kell jobban a zsebébe nyúlnia, mint tavaly, hiszen ebben a kategóriában pusztán 1%-os emelkedés történt; idén átlagosan 529 eurót kell fizetni azért, hogy repülővel 4000 km-nél messzebbi célpontra juthassunk.