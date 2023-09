MOL Bubi, Lime, Whoosh, Tier, Bird: teszten a hazai bringa- és rollermegosztók - melyik a legolcsóbb?

Egy közbringarendszer, a MOL Bubi, és négy elektromos roller szolgáltató, a Lime, a Bird, a Tier és a Whoosh szolgáltatásait hasonlította össze a TVE. A Pénzcentrumnak exkluzívan megküldött teszteredmények alapján a legolcsóbb a tesztelt mikromobilitási eszközök közül a MOL Bubi, viszont nehezebb vele parkolni, ezért sokan választják inkább a külföldi rolleres szolgáltatókat is.

Európa legnagyobb közlekedési-környezetvédelmi kampánya évről évre egyre népszerűbb Magyarországon is. Idén szeptember 16. és 22. között rendezik meg, immár huszonkettedik alkalommal, az Európai Mobilitási Hetet és Autómentes Napot. A rendezvénysorozat célja a környezetbarát és fenntartható városi közlekedés népszerűsítése. Hiszen közös érdekünk a városi forgalom csillapítása, átterelése az alternatív közlekedési módok felé. Ezt a célt támogatja most a Tudatos Vásárlók Egyesületének legfrissebb terméktesztje is, melyben a bringa- és rollermegosztó szolgáltatókat vizsgálták Budapesten.

Egy közbringarendszer, a MOL Bubi, és négy elektromos roller szolgáltató, a Lime, a Bird, a Tier és a Whoosh szolgáltatásait hasonlították össze. A tesztelés gyakorlati részét és az értékelést 2023 júniusában két amerikai egyetemista végezte, a Georgia Tech (Atlanta, GA) Leadership for Social Good study abroad kurzus keretében. Az eredmények így különösen értékesek, mivel betekintést nyerhetünk a megosztó rendszerek használatába külföldiek szemével is.

Az alábbi 11 kritérium szerint értékelték a szolgáltatókat, melyek mindegyike egyenlő súllyal számított bele a végeredménybe:

App használat egyszerűsége Angol nyelvű használat Utazás élvezhetősége Eszköz állapota Elérhetőség a városban Biztonságérzet Megbízhatóság Ügyfélszolgálat Biztosítás Ár Parkolóhely elérhetősége

MOL Bubi: A kerékpárrendszer legnagyobb előnye az alacsony ár volt. Mindössze 40 Forint/perc volt az ára 3 percnyi, azaz 120 Forintos minimumdíjjal. Testedzésnek is kiváló, hiszen nem elektromos kerékpárokról van szó. Aki szeret biciklizni, annak biztosan tetszeni fog, de csak akkor, ha közlekedési eszközként tekint rájuk és nem csúcskerékpárként.

A kerékpárrendszer legnagyobb előnye az alacsony ár volt. Mindössze 40 Forint/perc volt az ára 3 percnyi, azaz 120 Forintos minimumdíjjal. Testedzésnek is kiváló, hiszen nem elektromos kerékpárokról van szó. Aki szeret biciklizni, annak biztosan tetszeni fog, de csak akkor, ha közlekedési eszközként tekint rájuk és nem csúcskerékpárként. Whoosh: Első alkalommal használni az alkalmazásukat kicsit döcögős, viszont miután sikerül onnantól kezdve egy könnyen használható felülettel lesz dolgunk. Rövid utakra ez a legolcsóbb megoldás, mivel a többi tesztelt elektromos roller szolgáltató közül itt kell számolnunk a legalacsonyabb aktiválási díjjal. A percdíj viszont magas, ezért hosszabb utakon már nem a leggazdaságosabb választás. A rollerek állapota jó, viszont kevés helyen látni őket a városban, tehát ha kifejezetten ezt a szolgáltatót keressük, nem lesz könnyű csak úgy belebotlani, amikor szükségünk van rá.

Első alkalommal használni az alkalmazásukat kicsit döcögős, viszont miután sikerül onnantól kezdve egy könnyen használható felülettel lesz dolgunk. Rövid utakra ez a legolcsóbb megoldás, mivel a többi tesztelt elektromos roller szolgáltató közül itt kell számolnunk a legalacsonyabb aktiválási díjjal. A percdíj viszont magas, ezért hosszabb utakon már nem a leggazdaságosabb választás. A rollerek állapota jó, viszont kevés helyen látni őket a városban, tehát ha kifejezetten ezt a szolgáltatót keressük, nem lesz könnyű csak úgy belebotlani, amikor szükségünk van rá. Lime: Ez volt az első elektromos roller márka, amely Magyarországra érkezett 2019-ben. A Lime rollerek nem voltak olyan jó állapotban, mint a többi márka járgányai. Kisebbek is, mint a többi tesztelt szolgálató által használt típusok, ezért kevésbé tűntek ellenállónak olyan dolgokkal szemben, mint az útegyenetlenségek és a macskakövek. Ezenkívül a fékek nem voltak túl jók, nehéz volt gyorsan fékezni, ami balesetet, vagy más biztonsági problémát okozhat. Viszont könnyen rá lehet találni a városban és felkapni, vagy leparkolni egyet, és az ügyfélszolgálatuk is nagyon készségesnek bizonyult.

Ez volt az első elektromos roller márka, amely Magyarországra érkezett 2019-ben. A Lime rollerek nem voltak olyan jó állapotban, mint a többi márka járgányai. Kisebbek is, mint a többi tesztelt szolgálató által használt típusok, ezért kevésbé tűntek ellenállónak olyan dolgokkal szemben, mint az útegyenetlenségek és a macskakövek. Ezenkívül a fékek nem voltak túl jók, nehéz volt gyorsan fékezni, ami balesetet, vagy más biztonsági problémát okozhat. Viszont könnyen rá lehet találni a városban és felkapni, vagy leparkolni egyet, és az ügyfélszolgálatuk is nagyon készségesnek bizonyult. Bird: A Lime-hoz hasonlóan a rollerek régebbiek, használtabbak. Valószínűleg azért, mert ezek a cégek már régebb óta működnek a városban. A rollerek azonban megbízhatónak és biztonságosnak tűntek, az utazási élmény jó volt. 20 percnél hosszabb utakra ez a márka a legolcsóbban bérelhető elektromos roller, mert ugyan magas a feloldási díja, a percdíj azonban a legalacsonyabb az összes kipróbált szolgáltató közül.

A Lime-hoz hasonlóan a rollerek régebbiek, használtabbak. Valószínűleg azért, mert ezek a cégek már régebb óta működnek a városban. A rollerek azonban megbízhatónak és biztonságosnak tűntek, az utazási élmény jó volt. 20 percnél hosszabb utakra ez a márka a legolcsóbban bérelhető elektromos roller, mert ugyan magas a feloldási díja, a percdíj azonban a legalacsonyabb az összes kipróbált szolgáltató közül. Tier: A tapasztalatok szerint a rollerek mind nagyszerű állapotban voltak, és volt egy egyedülálló tulajdonságuk – a telefontartó a roller kormányán! Ez nagyban segíti a navigációt, ha nem ismerjük a várost úgy, mint a tenyerünket. Azt is nagyon könnyű volt megtalálni, hogy hol lehet átvenni és hova kell visszavinni a rollert. Emellett nagyon fenntarthatóság-központúak: ők voltak az első mikromobilitási vállalat, amely teljesen karbonsemlegessé vált. Árban a drágábbak közé tartozik, viszont havi bérletet is lehet vásárolni, ami már sokkal kedvezőbb feltételeket biztosít.

Összességében a legolcsóbb a tesztelt mikromobilitási eszközök közül a MOL Bubi. Viszont nehezebb vele parkolni, mint a rollerekkel, s ha nem szoktunk hozzá a kerékpározáshoz, akkor valószínűleg szívesebben választunk egy elektromos rollert. Velük kapcsolatban a rengeteg előny mellett jelenleg egy problematikus pontot lehet említeni: a rájuk vonatkozó KRESZ szabályok hiányát. Szerencsére már ezek kidolgozása is folyamatban van.