Van itt pénz: úgy repültek mindenfelé a magyarok, mintha nem lenne holnap

Hosszabban nyaraltunk és többet repültünk nyáron, mint tavaly - ezt állítja egy most közzétett összegzés. London volt a legkedveltebb város nemcsak a magyarok, hanem az európai utazók körében is, de nálunk Isztambul népszerűsége kiugró volt: a top10-es lista 2. fokán végzett. Ősszel is az Egyesült-Királyság fővárosa lehet a legnépszerűbb, ekkor már kb. 20 euróval kevesebbért repülhetünk.

Az átlagos repülőjegyárak emelkedése ellenére a Kiwi.com-on keresztül közel 12%-kal több repülőjegyet foglaltak a magyarok, mint tavaly. A cseh utazási technológiai cég augusztus 28-ig leadott foglalásai alapján nemcsak többen utaztak, de több napot is nyaraltak idén honfitársaink. Tízből hárman 1-2 hetet, ugyanennyien pedig 4-6 napot is eltöltöttek a célállomásukon - ezt maga a cég közölte. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az európai összesített és a magyarok foglalási listáját is London vezette ezen a nyáron, ahogy tavaly is. Nagy meglepetés azonban a hazai listán Isztambul. Törökország legnépesebb városa nem szerepelt a tavalyi top10-es listán, idén pedig rögtön a dobogó 2. fokára tört. Ide repültek nyáron a magyarok (2023. augusztus 28-ig foglalva a nyári hónapokra): 1. London 2. Isztambul 3. Róma 4. Barcelona 5. Milánó 6. Berlin 7. Párizs 8. Lisszabon 9. Athén 10. Brüsszel Ami az átlagárakat illeti: mint a legtöbb dolog ára, úgy a repülőjegyek átlagos árai is emelkedtek. Összességében, míg tavaly átlagosan 125 euróért foglalhattunk repülőjegyet a nyárra, addig idén mindez 152 euró volt, a legnagyobb növekedést a rövid- és középtávú járatok jegyárai szenvedték el. Üdítő kivételt képeznek a hosszú repülőutak. Aki tengerentúlra ment, annak idén kevésbé kellett a pénztárcájába nyúlnia. Idén 488 euró, tavaly pedig 573 euró volt a 4000 km feletti repülőjegyek átlagos ára. Az augusztus 28-ig a Kiwi.com-on leadott foglalások alapján az őszi hónapokban London megtarthatja vezető szerepét. Barcelona lehet a második legnépszerűbb repülős célpont, amit Róma, Isztambul és Párizs követhetnek. Ősszel olcsóbb lehet a repülés, mint nyáron. Az árak a következő módon alakulhatnak: az átlagár 131 euró, a rövid utak ára (1499 km alatt) 93 euró, a közepes utaké (1500 km-3999 km) 144 euró, míg a tengerentúli járatokért átlagosan 415 eurót kell fizetnünk.

Címlapkép: Getty Images

