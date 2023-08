Ezek a legjobb nudista strandok a közelben: megdöbbentő top 20-as lista látott napvilágot

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Messze vannak már a 80-as évek, amikor a délegyházi tavaknál begyűrűzött hazánkba az NDK-ból induló FKK (Freikörperkultur), azaz megjelntek az első naturista strandok. Bár Magyarországon az utóbbi évtizedekben egyre nehezebbé vált meztelen fürdőhelyeket találni, mégis van egy jó hírünk. Európa és a világ más országaiban ugyanis továbbra is igen magas színvonalú nudista strandokat lehet találni. Ezekeből hoztunk most egy gyűjtést. Szerencsére pedig, bár kis számban, de az FKK utolsó magyarországi mohikánjai is tartják magukat.

A BBC készített egy összeállítást a világ legjobb nudista strandjairól. A top 10-es listán szerepel olasz, görög, horvát és német vízpart is, ahol az efféle szabadságot szerelmesei kedvükre - azaz gyakran nem kötelezően - meztelenkedhetnek. Ezek közül a strandok közül nem egy még elérhető távolságban is van. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A toplista: Playa Naturista Chihuahua, Uruguay

Nida Nude Beach, Litvánia

Little Palm Beach, Waiheke, Új-Zéland

Nugal Beach, Horvátország

Moshup Beach, Martha’s Vineyard, Massachusetts, Egyesült Államok

Black’s Beach, La Jolla, California, Egyesült Államok

Lady Bay Beach, Sydney, Ausztrália

Buhne 16, Sylt, Németország

Wrecck Beach, Vancouver, Kanada

Red Beach, Kréta, Görögország

Anse de Grande Saline, St. Barts

Platja des Cavallet, Ibiza, Spanyolország

Little Beach, Maui, Hawaii

Cap d’Agde beach, Franciaország

Mpenjati Beach, KwaZulu-Natal, Dél Afrika

Playa Zipolite, Oaxaca, Mexikó

Metsoke Dragot, Izrael

Praia Massarandupió, Bahia, Brazília

Spiaggia di Guvano, Vernazza, Olaszország

Magyarországon, bár nem maradt fent kimondottan erős FKK kultúra, nem is tiltják a törvények a meztelen fürdőzést. Ennek hála maradt még néhány hely, ahol lehetőségünk van szabadidőnk naturista eltöltésére külön erre a tevékenységekre kijelölt strandokon, kempingekben. Levendula Naturista Kemping A Balatonakaliban található strand családias hangulatú, kevesebben látogatják, mint például a másik balatoni helyszínt. A gyermekeket főszezonban animátorok szórakozatják. A magas sövényfalak miatt bárki találhat magának olyan pontot, ahol egyedül lehet, ha szégyellős lenne. Berény Naturista Kemping A strand a Balaton déli partján, Keszthelytől nem messze található, nádas és két méter magas palánk övezi a fürdőzők nyugalmának érdekében. Füves-fás a part, így árnyék is akad bőven. Számos sportolási, illetve szálláslehetőség közül lehet választani. Sziksósfürdői Naturista Strand és Kemping A Szeged környéki sziksósfürdői strandnak egész rajongótábora van, a kemping honlapján folyamatosan értesülni lehet a közösség legújabb programjairól egész évben. Itt is lehet sportolni, filmet nézni, vagy kikapcsolódni az olvasószobában. Naturista Oázis Kemping Ez a strand Délegyházán található, Budapesttől alig 30 kilométerre. Ezt tartják a mozgalom központjának, mert itt tartották 1983-ban a magyar naturisták alakuló közgyűlésüket, és itt jelölték ki az első strandot is. Az idelátogatók sokféle (családi) program közül válogathatnak kedvükre.

Címlapkép: Getty Images

