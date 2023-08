Milliós bírságot is kaphatsz ezért idén nyáron ezeken a strandokon: így ne rakd le a törölköződ!

Többek között Spanyolországban, Horvátországban és Montenegróban is jobb odafigyelnünk a törölközőnkre, ugyanis bizonyos helyeken 200-tól 7000 euróig terjedő bírságra is számíthatunk.

Magyarországon is ismert jelenség, hogy sokak hajnalok hajnalán felkelnek azért, hogy levonuljanak a strandra, hogy törülközőikkel és napernyőikkel a legjobb helyeket le tudják foglalni. Megint mások pedig akár éjjelre is otthagyják a cuccukat, hogy másnap kényelmesen tudjanak fürdőzni. Azonban a jelek szerint ennek a világnak végeszakadt.

Montenegróban, Horvátországban és Spanyolországban is több százeurós büntetést szabhatnak ki a tolakodó turistákra a Magyar Nemzet szerint. Spanyolországban, azon belül is Algarrobo, Vélez Málaga és Torrox esetében 300 eurós bírság jár annak, aki felügyelet nélkül otthagyja a cuccát, azonban Valencia esetében még rosszabbul járunk. Itt ugyanis 3000 eurós, azaz 1,16 millió forintnyi bírságot is kiróhatnak emiatt

Horvátországban Kolan településén a hátrahagyott holmikat összegyűjtik, amiket később egy átvételi ponton lehet kiváltani. Azonban a legrosszabbul azok járnak, akik Montenegróban próbálnak helyet foglalni maguknak: magánszemélyek esetében 100 euró, míg jogi személyek esetében 7000 euróig terjedő bírság szabható ki.