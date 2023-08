Komoly bírságot kaphatnak ezért a magyar autósok: kevesen tudják, de a vidéki utakon ez tilos

Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy mit kell tenni egy kóbor vagy vadállat elütése esetén, kit kell ilyenkor értesíteni, mi lesz a tetem sorsa? Nem megfelelő eljárás esetén akár borsos bírságot is kaphatunk, így érdemes megfogadni néhány tanácsot.

A vadgázolásos esetek többsége tavasszal és nyáron történik, de az év többi részében is szép számmal fordulnak elő ilyen balesetek. Ezek rendszerint az állat elpusztulásával járnak, valamint – a vad méretétől függően – az autóban is keletkezhetnek kisebb-nagyobb mértékű károk, sőt, akár az autó utasai is testi sérüléseket szenvedhetnek el.

Leggyakrabban őzeket ütnek el az autósok, de többezres számban gázolnak el fácánokat és mezei nyulakat is a magyarországi utakon. Nagyon nem mindegy azonban, hogy hogyan cselekszünk gázolás esetén: jelentős bírságot is kockáztat az, aki helytelenül jár el.

Mit tehetünk gázolás esetén? Mi lesz a tetem sorsa? Mekkora bírságot kap az, aki helytelenül cselekszik? Megtudhatod a HelloVidék cikkéből!