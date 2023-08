Jól kifogták a Balatonnál, Velencei-tónál, Tisza-tónál nyaralók: rég volt ekkora vihar, mint ami készül

Az Országos Meteorológiai Szolgálat friss előrejelzése szerint a Balatonnál a mérsékelt (10-20 km/h) északi, északnyugati szél többször megélénkülhet (25-35 km/h), estig elsősorban nyugaton időnként meg is erősödhet (40-45 km/h). Az éjszaka második felében a nyugati, északnyugati irányúvá váló szél helyenként (elsősorban a középső és keleti medencében) megerősödhet (40-50 km/h), hajnaltól a Balaton keleti részén már egy-egy viharos (55-65 km/h) széllökés is lehet.

A Velencei-tónál a gyenge-mérsékelt (5-20 km/h) nyugatias (ény, ny, dny) légmozgás kora estig, illetve hajnaltól megélénkülhet (25-30 km/h), reggeltől meg is erősödhet (35-45 km/h). Intenzívebb záporok hatására egy-egy erős (40-50 km/h), zivatarban viharos (55-65 km/h) széllökés nem zárható ki. Borult időre van kilátás. Kora estig a térség keleti felében előfordulhatnak intenzívebb záporok, a Velencei-tónál zivatar is lehet, míg nyugaton többször eleredő eső lesz a jellemző. Estétől gyengül a csapadék intenzitása és az éjszaka nagy részében a legtöbb helyen legfeljebb kisebb eső lehet. Az éjszaka második felében (nagyobb eséllyel hajnaltól) ugyanakkor a Balatonnál már záporok is kialakulhatnak. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 16, 17 fok körül, a vízparton 18, 19 fok körül alakul.

A Balaton Siófoknál 23.5, a Velencei-tó Agárdnál 25 fokos. A Tisza-tónál az élő Tisza vizének hőmérséklete 25.5 fok. A Balaton nyugati, középső és keleti medencéjéban is az elsőfokú viharjelzés érvényes. Velencei-tónál és Tisza-tónál pedig a másodfokú viharjelzés érvényes.

A Tisza-tónál mérsékelt (10-25 km/h) déli, délnyugati szél intenzívebb záporok környezetében megélénkül-megerősödik (30-50 km/h), zivatarral viharossá fokozódik (60-80 km/h). Hevesebb zivatarral erősen viharos, 90 km/h-t meghaladó széllökés sem zárható ki.

Késő délután erősen megnövekszik a felhőzet és éjszaka borult időre van kilátás. Több hullámban várható csapadék: késő estig zivatarok, heves zivatarok is elérik a tavat felhőszakadás kíséretében, majd az éjszaka második felében tartósabb eső, záporok érkezhetnek. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 18, 19 fok körül alakul.

Vasárnap a Balaton keleti felében a mérsékelt-élénk (20-30 km/h) alappal fúj északnyugati, nyugati szelet gyakran élénk (30-40 km/h), többször erős (45-55 km/h) széllökések kísérhetik. Elsősorban délelőtt egy-egy viharos (60-65 km/h) lökés is lehet. A Balaton nyugati részén a mérsékelt (10-20 km/h) nyugati, északnyugati szél többször megélénkül (25-35 km/h), időnként meg is erősödhet (40-50 km/h). Délután nyugat felől mérséklődhet a szél.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Velencei-tónál a mérsékelt (15-25 km/h) északnyugati, nyugati szél gyakran megélénkül (30-40 km/h), többször meg is erősödik (45-55 km/h). A szél zápor, zivatar környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat (60-75 km/h). Borult időre van kilátás kora délutánig többször esővel, záporokkal. A délután második felére elvékonyodhat a felhőzet, átmenetileg csökken a csapadékhajlam. Kora estétől a Balatonnál ismét lehet csapadék: intenzívebb záporok, zivatarok érkezhetnek nyugat felől. A legmagasabb nappali hőmérséklet nyugaton 20, 21, keleten 18, 19 fok körül alakul. Késő estére 15, 16 fok köré hűlhet a levegő.

A Tisza-tónál délelőtt a mérsékelt (10-20 km/h) déli, délnyugati szél időnként megélénkülhet (25-30 km/h), intenzívebb zápor környezetében akár meg is erősödhet (~ 40 km/h). A déli óráktól a szél már csapadéktól függetlenül is egyre gyakrabban megélénkül (25-35 km/h), majd többször meg is erősödik (40-50 km/h). Délután akár egy-egy 55 km/h körüli széllökés is lehet. Délelőtt még borult, csapadékos időre van kilátás tartós esővel, záporokkal. Kora délutánra elvonul a csapadék, vékonyodik, szakadozik a felhőzet és délután már rövidebb időre a nap is kisüthet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20, 21 fok körül alakul. Késő estére 16, 17 fok köré hűl le a levegő.