Ez a kőgazdag üzletember lehet Szabó Zsófi új párja: a férfi láthatóan idősebb nála

Külföldi milliárdos Szabó Zsófi új kedvese - írja a Blikk. A lap információi szerint a sok magánéleti csalódás után a Reggeli háziasszonya újra megtalálhatta a boldogságot. Bár 4 hónapja még azt jelentette ki a műsorvezető, hogy nincs párkapcsolata és nem is lesz, azóta megváltozott a helyzet.

A sok csalódás után a lap információi szerint Szabó Zsófi mert újra nyitni: egy ideje újra közel engedett magához egy férfit, elkezdtek találkozgatni és a napokban külföldre is utaztak, hogy még jobban megismerhessék egymást és élvezhessék egymás társaságát. Azt is kiderítették, ki a titokzatos férfi: egy tehetős külföldi üzletemberről van szó, akinek Magyarországon is vannak érdekeltségei, így gyakorta megfordul itt.

Zsófi láthatóan nagyon boldog. Igaz, elsőre nem egy ilyen férfit képzeltem volna mellé, hiszen új párja láthatóan idősebb nála, de az tény, hogy a tenyerén hordozza őt, elhalmozza minden földi jóval

– mondta az informátor. A műsorvezető barátai abban bíznak abban, hogy Zsófi végre egy idősebb, tapasztaltabb és a nyilvánosság előtt kevésbé szereplő férfi mellett talán végre tényleg boldog lesz.