Anyagi helyzetéről mesélt Schobert Norbi: kiderült, ki teszi a kenyeret náluk az asztalra

A fitneszguru elmondta, hogy ő is több mindenen dolgozik, és egy dolgot mindenképpen elkerülne otthon.

A Blikknek adott interjújában beszélt arról Magyarország egykori fitneszpápája, hogyan képzeli a férfi-nő viszont egy házasságban. Schobert Norbi mostanában is sokat szerepelt a hírekben, miután kiderült, hogy cége, az Update ellen végrehajtás volt folyamatban, és volt olyan pénz is, amit nem fizettek be időben, így több száz millió forinttól estek el.

Norbi azonban ennek ellenére sem esett kétségbe, de kicsit azért anyagi helyzetéről is beszélt. Felesége, Rubint Réka még aktív, fitneszórákat tart, és a fitneszguru elmondta, hogy viszonyulna ahhoz, ha már nem ő lenne a kenyérkereső a családban.

Most is pörgök, csak lassabban. A férfiúi öntudatomat azért nagyon bántaná, ha Réka tartana el, és nem tudnám én is hozzátenni azt, ami a család fenntartásához szükséges. Mindamellett, hogy a háttérből támogatom őt és részt veszek az üzletei sikerre vitelében, én is több projekten dolgozom

- mondta Schobert Norbi. Elárulta azt is, hogy hamarosan ingyenes applikációja jelenik meg, ami táplálkozási tanácsokat ad majd azoknak, akik letöltik.

címlapkép: Kovács Attila, MTI/MTVA