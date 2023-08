Rohamot indítottak a külföldiek Magyarországra: hihetetlen, mennyit képesek utazni csak a Szigetért

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Idén augusztusban is a Sziget Fesztivál hetében repülnek a legtöbben hazánkba, mutatják a Kiwi.com-on keresztül leadott foglalási adatok. Idén is az Egyesült Királyságból, és Izraelből érkezik ide a legtöbb bulizni vágyó, a sok európai partizó mellett most is összefuthatunk amerikai, új-zélandi, brazil vagy akár indiai fesztiválozóval is. Az idelátogatók kétharmada 6 napot, vagy kevesebbet tölt nálunk és átlagosan 163 eurót fizet a repülőjegyéért.

Köztudott, hogy a Sziget Fesztivál népszerű a külföldiek körében. A cseh utazástechnológiai vállalat, a Kiwi.com belenézett a foglalási adataiba, hogy vajon honnan érkeznek ilyenkor hazánkba repülővel. Ahogy 2022-ben, úgy idén is az Egyesült Királyságból érkezhet a legtöbb bulizni vágyó 2022-ban az Egyesült Királyságból érkeztek a legtöbben hazánkba az augusztus 8-i héten, megelőzve Izraelt, Franciaországot és Írországot. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A foglalások alapján külföldről idén is az Egyesült Királyságból és Izraelből érkezhetnek a legtöbben a 6 napos fesztiválra. A lista elején szerepel a tavalyi évhez hasonlóan Franciaország is, az íreket azonban idén beelőzték az olaszok és a lengyelek is. Érdekes, hogy még a szomszédos országokból, Szlovákiából és Csehországból is érkeznek hozzánk repülővel, de természetesen idén is összefuthatunk olyanokkal, akik távolabbról, az USA-ból, Új-Zélandról, Ausztráliából, Brazíliából vagy akár Indiából látogatnak el a Hajógyári-szigetre. Az átlagos jegyár a Kiwi.com-on foglalva a Sziget hetére 163 euró, rövidebb utak esetén kevesebb, átlagosan 125 euró, míg a tengerentúli, vagy távolabbi országokból érkezők (a 4000 km-nél hosszabb utak) átlagosan 447 eurót fizetnek a repülőjegyért. Legtöbben a fesztivált megelőző napon, augusztus 9-én érkeznek, de sokan repülnek a kezdőnapon, augusztus 10-én is. Az idelátogatók kb. kétharmada 6 napot, vagy annál kevesebbet tölt nálunk, de a foglalási adatok azt mutatják, minden 4. idelátogató meghosszabbítja a fesztivált, és összesen 1-2 hetet tölt el hazánkban.

